Китай отреагировал на угрозы Трампа

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай не хочет торговой войны, но и не боится ее.

Представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал угрозы Дональда Трампа ввести новые пошлины на товары из КНР, если Си Цзиньпин не приедет на встречу глав государств G20.

«Если США готовы на равноправные консультации, то наша дверь открыта. Если США лишь хотят дальнейшей эскалации торговых трений, мы дадим решительный ответ и будем биться до последнего», – пояснил Гэн Шуан, передает РИА «Новости».

Он также отметил, что пока не знает, встретится ли китайский лидер с Трампом на G20 в Японии в конце июня.

Ранее Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом и выразил уверенность, что американский лидер не заинтересован в полном разрыве отношений с Китаем.

Напомним, между Китаем и США разгорелась торговая война. В мае президент США Дональд Трамп поручил ввести 25% пошлины практически на весь оставшийся импорт из Китая. Пекин также ввел масштабные пошлины на американские товары.

Газета ВЗГЛЯД писала, чем экономическое противостояние США и Китая выгодно России.