Сводный брат Ким Чен Ына оказался информатором ЦРУ

Ким Чен Нам, сводный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, убитый в аэропорту Куала-Лумпура в 2017 году, был информатором Центрального разведуправления США, пишут американские СМИ.

По информации The Wall Street Journal, Ким Чен Нам перед смертью несколько раз встречался с оперативниками агентства.

«Была связь между разведывательным агентством США и мистером Кимом (Ким Чен Намом – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит издание слова осведомленного источника. По его данным, Ким Чен Нам отправился из Макао, где проживал в последние годы, в Малайзию для встречи со своим контактом в ЦРУ в феврале 2017 года.

Источник сообщил, что сводный брат северокорейского лидера встречался с неизвестным мужчиной корейско-американского происхождения во время многодневной остановки на острове Лангкави.

Издание также предполагает, что Ким Чен Нам мог контактировать с разведывательными службами Китая и ряда других стран.

Напомним, старший сводный брат Ким Чен Ына был убит в середине февраля. Смерть наступила в результате паралича, вызванного сильнодействующим ядом. В убийстве подозревают двух женщин. Они не признали своей вины.

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