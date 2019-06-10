Суд отменил арест счетов Абызова

Мосгорсуд отменил решение об аресте 4,3 млн рублей на счетах экс-министра Михаила Абызова, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление Басманного районного суда от 16 апреля 2019 года отменить, передать на новое судебное разбирательство в тот же суд в ином составе», – передает ТАСС сообщение суда.

Речь идет о постановлении об аресте банковских счетов Абызова, на которых было около 4,3 млн рублей.

В апреле суд также наложил арест на два дома, три квартиры и четыре комнаты экс-министра, а также 437 млн рублей.

Экс-министра обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. Также обвинение было предъявлено скрывавшемуся за границей экс-гендиректору ОАО «Региональные электрические сети» Сергею Ильичеву.