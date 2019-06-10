Кремль оценил значение отношений с Молдавией

Москва придает важное значение отношениям с Молдавией, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Официальная позиция России была высказана в заявлении Министерства иностранных дел, которое сегодня было сделано. Там сказано о настрое работать с новым правительством. Было подчеркнуто то значение, которое мы придаем развитию наших взаимосвязей с Молдавией», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Ранее МИД России заявил, что Москва приветствует формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства, рассчитывает на скорейшую нормализацию ситуации в стране.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Молдавии, где развивается политический кризис: в республике появилось сразу два президента и два премьера, а на авансцену вышли не отстраненный президент Игорь Додон и олигарх Владимир Плахотнюк, а другие фигуры.

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд запросил срочное заключение Венецианской комиссии о событиях в Молдавии.