Партия Зеленского стала лидером рейтинга

Партия украинского президента Владимира Зеленского проходит в парламент с большим отрывом от своих соперников. На это указывают данные социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Опрос КМИС проводился с 26 мая по 7 июня, передает ТАСС.

За «Слугу народа» готовы отдать свои голоса 48,5% опрошенных, за «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 11,8%, за партию «Европейская солидарность» (ранее «Блок Петра Порошенко») – 8,1%, за «Батькивщину» Юлии Тимошенко – 7,8%, за партию «Голос» певца Святослава Вакарчука – 5,6%.

По данным опроса, другие партии набрали менее 5% и не смогут пройти в Раду.

По данным соцопроса «Социального мониторинга» и Украинского института социальных исследований им. Яременко, на выборах в парламент проходят четыре партии: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» и «Батькивщина».

По данным этого исследования, за «Слугу народа» готовы отдать голоса 43,1% опрошенных, за «Оппозиционную платформу – За жизнь» – 11,7%, за «Европейскую солидарность» – 9,2%, за «Батькивщину» – 9,1%. Другие партии, согласно опросу, не прошли барьер в 5%.

Досрочные выборы в украинский парламент пройдут 21 июля. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Украину после выборов в Верховную раду смогут поделить четыре партии.

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