Стало известно, как Путин поздравит Токаева с победой

Президент России Владимир Путин поздравит казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева с победой на президентских выборах по телефону, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«[Путин] будет [поздравлять Токаева] обязательно, президент имеет в виду сегодня поздравить его лично по телефону», – пояснил представитель Кремля, передает ТАСС.

Напомним, Токаев одержал победу на выборах главы государства с 70,76% голосов.

Сами внеочередные выборы в Казахстане прошли в минувшее воскресенье. В день выборов президента в стране задержали 500 протестующих.