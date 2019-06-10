Сообщница экс-замдиректора ФСИН в деле о растрате освобождена по УДО

Предпринимательница Марина Дюкова, осужденная за пособничество в растрате бывшему заместителю главы ФСИН Олегу Коршунову, была освобождена условно-досрочно, сообщила пресс-секретарь Лефортовского суда Москвы Ксения Первовласенко.

«Постановлением суда удовлетворено ходатайство адвоката об условно-досрочном освобождении. Дюкова освобождена от отбывания наказания в виде лишения свободы условно-досрочно на неотбытый срок (семь месяцев и 20 дней), при этом на нее возложена обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства», – пояснила пресс-секретарь, передает ТАСС.

Ранее Лефоровский суд отказал в УДО Дюковой, но Мосгорсуд отменил решение и отправил дело на новое рассмотрение в районный суд.

В сентябре 2017 года замдиректора ФСИН Коршунова задержали по подозрению в должностных преступлениях. Его обвинили в двух эпизодах преступлений по статье о растрате средств в особо крупном размере.

Басманный суд Москвы отправил Коршунова в СИЗО. При этом сам заместитель главы ФСИН своей вины так и не признал. Позже на него было заведено еще одно уголовное дело. В конце 2018 года к 2,5 годам колонии общего режима приговорили одну из сообщниц экс-замглавы ФСИН предпринимательницу Марину Дюкову.