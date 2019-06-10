Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины

Основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть в должности премьера, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

Из числа определившихся с кандидатурой 12,9% отдали предпочтение Бойко, передает ТАСС со ссылкой на КМИС.

11,3% назвали наиболее подходящей кандидатурой лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко, 8,1% – лидера партии «Сила и Честь» Игоря Смешко, 7,7% – действующего главу правительства Владимира Гройсмана.

За бывшего президента Петра Порошенко готовы отдать свои голоса 2,6% опрошенных, аналогичные показатели у мэра Львова Андрея Садовского, 2,2% – у экс-премьера Арсения Яценюка.

Отмечается, что 36% не определились с кандидатом. Всего в опросе участвовал 2021 респондент. Опрос проводился с 26 мая по 7 июня.

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