Назван способ похудеть без чувства голода

Ученые уточнили, что сбросить вес и не испытывать чувство голода, можно с помощью создания дефицита калорий при сохранении количества потребляемой пищи.

Генетик из Кембриджского университета Джайлс Йо объяснил, что человеческий организм запрограммирован на поддержку определенного веса, поэтому воспринимает его потерю как «тревожный сигнал, снижение ваших шансов на выживание», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на The Telegraph.

Поэтому, чтобы уменьшить массу тела, нужно сжигать больше энергии, чем потреблять. Однако, по мнению ученого, в этом случае большинство людей чувствует голод и позже срывается на нездоровые перекусы.

В связи с этим диетолог Рейчел Кларксон советует не уменьшать количество потребляемой пищи, а включить в рацион низкокалорийные продукты.

«Если мы привыкли есть определенное количество пищи, то уменьшить его очень сложно. Мы не будем чувствовать себя сытыми, если сократим его. Один из способов избежать этого – продолжать есть большое количество пищи, но перейти на низкокалорийные продукты, которые будут составлять основу вашего рациона», – рассказала она.

Кларксон уточнила, что следует обратить внимание на овощи с низким содержанием крахмала (брокколи, баклажаны, спаржа), фрукты и цельнозерновые крупы (булгур и киноа). Также нужно есть продукты с высоким содержанием клетчатки в каждый прием пищи и не забывать о белке и полезных жирах, содержащихся в орехах, семечках, авокадо и оливковом масле.

Кларксон посоветовала пить воду во время еды. «Клетчатка набухнет и, естественно, заполнит желудок», – пояснила она.

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