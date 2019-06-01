Полиция в Судане открыла огонь по демонстрантам

Военная полиция открыла огонь по бастующим в столице Судана.

Столкновение военной полиции и демонстрантов произошло у моста Нил аль-Азрак, в 500 метрах от штаба общего управления вооруженных сил в Хартуме, сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что протестующие требовали передать руководство страной гражданским властям.

Когда военная полиция попыталась разобрать установленные митингующими баррикады, возникли потасовки полицейских с демонстрантами. После этого военные открыли огонь.

Сотни бастующих решили укрыться от огня в мечети Джаме Хартум.

Напомним, 11 апреля после акций протеста, которые длились много месяцев, и длительного экономического кризиса армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. Вся верхушка власти подозревается в коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан и нецелевом использовании государственных средств.

Россия признала новые власти Судана, которые в ответ поблагодарили за поддержку и заявили о стратегическом характере взаимоотношений двух стран.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.