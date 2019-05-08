Стало известно, почему Канаде не дают закупать F-35

Канада не может закупать американские истребители F-35, потому что уже является партнером программы.

Ситуация с попытками Канады заменить парк истребителей длится уже десять лет. Количество противоречий и проблем только увеличивается, пишет The Drive.

Канада являлась участником программы по созданию единого истребителя-бомбардировщика F-35 на так называемом «уровне 3», который не требовал от страны строгого обязательства закупать эти машины, но при этом предоставлял право участвовать в тендерах по разработке и производству отдельных компонентов самолета.

В 2010 году возглавляемое консервативной партией Канады правительство объявило о планах закупить 65 истребителей, однако военные США наотрез отказались поставлять самолеты в Канаду. Причиной стали выдвинутые канадской стороной требования о промышленной кооперации с канадскими фирмами, которые производитель самолета компания Lockheed Martin не имеет права выполнить.

Отмечается, что с юридической точки зрения подобное сотрудничество со страной, которая уже получила существенную выгоду от контрактов по разработке истребителя, считалось бы нарушением свободной конкуренции.

Министерство обороны Канады рассчитывает на то, что новые истребители какой-либо модели начнут поступать на вооружение страны в 2022 году. Однако сейчас, после десятилетнего ожидания новых машин, а также из-за критической нехватки пилотов, состояние канадских ВВС уже приближается к критическому.