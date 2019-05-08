Феминистки разочаровались в «Игре престолов»

Феминистки заявили, что сериал «Игра престолов» перестал быть феминистским, так как вернулся к подаче женских персонажей «в поразительно безвкусной манере». Дальнейший текст содержит спойлер из четвертой серии последнего сезона.

Феминистки считают, что «психически неустойчивая» Дейенерис и плачущая Бриенна, а также смерть Миссандеи сделали сериал анти-феминистским, пишет The Guardian.

В материале говорится, что раньше «Игра престолов» воспринималась как феминистский сериал. Несмотря на наличие обнаженных женских тел, сексуальных и зачастую жестоких по отношению к женщинам сцен и наличию альфа-самцов вроде Нэда и Робба Старков или Джейме Ланнистера, на Железном троне быстро оказалась женщина. Женщиной была и ее главная соперница. Подтверждение своим теориям феминистки находили и в том, что в третьей серии Ночного короля убила именно Арья, а не Джон Сноу.

Однако четвертая серия вызвала среди феминисток большое недовольство. Они уверены, что единственное преимущество Сноу в борьбе за трон лишь в том, что он мужчина, хотя из двух Таргариенов Дейенерис была бы лучшей претенденткой.

Феминистки называют Джона ужасным политиком и отмечают, что он не выиграл ни одной крупной битвы и его постоянно спасали женщины. Они выражают печаль в связи с тем, что Дейенерис отказывают в праве на трон лишь потому, что она «слишком сильна». Также феминистки отмечают, что это «предательство персонажа».

По их мнению, слабая Бриенна в сорочке, которая «хнычет» на груди мужчины, жестокая смерть Миссандеи и изображение Дейнерис психически неустойчивой, отказав ей в праве быть королевой, – это большая ошибка, которую создатели сериала вряд ли смогут исправить за последние две серии.

Ранее актрисе Белле Рамзи, играющей роль десятилетней главы Дома Мормонтов Лианны, родители запретили смотреть сериал «Игра престолов», в котором она снялась. Напомним, что ее персонаж в сериале умирает, сразив перед этим великана.