Дети с американскими винтовками вышли на «парад дошколят» в Пятигорске

В Пятигорске прошел «парад дошкольных войск», при этом часть детей маршировали с игрушечными копиями винтовок M-16, использующихся в американской армии.

«Парад дошкольных войск» прошел в Пятигорске 6 мая. Дети в форме времен Великой Отечественной войны промаршировали у Вечного огня, спели «Катюшу» и прочитали стихи о войне. Принимал парад глава города Андрей Скрипник.

Фото с детьми с игрушечными винтовками M-16 появилось в галерее на сайте городской администрации, и хотя позже снимок удалили, изображение до сих пор доступно в Сети, сообщает телеканал «360».