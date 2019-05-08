Украинский певец Макс Барских попал в аварию в США

Украинский певец Макс Барских попал в ДТП в Лос-Анджелесе, об этом он сам рассказал в соцсетях.

«Я забываю ценить каждый момент своей жизни. Сегодня, находясь на грани, я понял как это важно. Будьте внимательны, и цените все, что имеете и всех, кто вокруг», – написал певец в своем Instagram.

К публикации он прикрепил фотографию разбитого автомобиля.

Барских призвал людей быть внимательнее на дорогах и пристегивать ремни безопасности.

«Со мной все хорошо, не переживайте!», – заключил он.

Макс Барских (Бортник) – украинский певец, известный по песням «Берега», «Неземная», «Туманы». В США он намерен дать концерт в Калифорнии.

В апреле сообщалось, что российская певица МакSим (Марина Абросимова) попала в аварию по дороге в аэропорт.