Во всем мире резко выросло употребление алкоголя

Во всем мире потребление алкоголя увеличилось до 6,5 литров (в эквиваленте чистого спирта) за год с 1990 года, говорится в исследовании международной группы экспертов на основе данных из 189 стран.

С 1990 по 2017 годы количество употребленного алкоголя на одного человека увеличилось на 10%, передает ТАСС со ссылкой на газету The Guardian.

Отмечается, что в значительной степени такой показатель был достигнут за счет увеличения потребления алкоголя в двух самых населенных странах планеты – Индии и Китае.

По данным исследования, в 1990 году один человек в возрасте от 15 до 99 лет ежегодно употреблял 5,9 литров алкоголя (в эквиваленте чистого спирта), а в 2017 году этот показатель увеличился до 6,5 литров. Если в мире сохранятся темпы роста употребления спиртных напитков, то к 2030 году этот показатель может достичь 7,6 литров, увеличившись на 17%.

Среди зарегистрированного потребления алкоголя 45% приходится на крепкие спиртные напитки, 15% – на пиво, а 12% – на вино.

«До 1990 года большая часть алкоголя потреблялась в странах с высоким уровнем дохода, причем наибольшее потребление было зафиксировано в Европе. Однако эта модель существенно изменилась. Значительно снизилось потребление в Восточной Европе и одновременно выросло в нескольких странах со средним уровнем дохода, таких как Китай, Индия и Вьетнам», – рассказал лидер группы исследователей Якоб Мантей из Института клинической психологии и психотерапии в Дрездене.

Меньше всего спиртные напитки употребляли в Северной Африке и на Ближнем Востоке: там на одного человека приходилось в среднем менее одного литра алкоголя. Самый большой показатель оказался в странах Восточной Европы: свыше 12 литров на человека. Также в больших количествах спиртные напитки употреблялись в Северной Америке.

Исследователи считают, что для сокращения употребления алкоголя необходимы жесткие меры, в частности запрет рекламы на спиртные напитки и увеличение их стоимости.

Результаты исследования были опубликованы в одном из наиболее известных и авторитетных изданий по медицине – журнале The Lancet.

При этом ранее министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что за последние восемь лет в России потребление алкоголя на душу населения сократилось практически вдвое.