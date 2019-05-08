Во всем мире резко выросло употребление алкоголя

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8 мая, среда | Последнее обновление — 16:09 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:На Кокорина и Мамаева надели наручники впервые за судебный процесс
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Может ли торговля наладить отношения России и США
Путин не даст Трампу сыграть «китайскую партию»
Авиароботы превращают летчиков в недоучек
Иран выдвинул ультиматум России, Китаю и ЕС
«Суперджет» сгорел при посадке
День Победы в фотошопе
Дометий Завольский, историк-архивист
Чем ближе каждое 9 Мая, тем с большим размахом повторяется безобразная коллизия. Виртуозы фотошопа могут любой патриотический сюжет проиллюстрировать изображениями наполеоновских конных егерей и силуэтами американских самолетов. Подробности...
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Дональд Трамп заходит с украинского фланга
Глеб Простаков, журналист
События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в своей колонии американцами. И ветер украинских перемен если и подует, то оттуда же, из США. Подробности...
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Экономике России для роста нужны другие деньги
Антон Любич, экономист
Экономика развивается, когда капиталист с деньгами находит предпринимателя с ценной идеей. Предприниматель получает капитал на воплощение идеи в жизнь, а капиталист – работающее предприятие, способное давать доход на капитал. Подробности...
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Кому мешает Георгиевская ленточка
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В Нью-Йорке прошел бал Met Gala
В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном бельеПодробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево
Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человекПодробности...
Появились первые фото внедорожника Aurus
Министерство промышленности и торговли опубликовало первые официальные фото кроссовера Aurus Komendant. Внедорожник получил название в честь Комендантской башни Московского кремля. За руль нового автомобиля сел глава ведомства Денис МантуровПодробности...
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