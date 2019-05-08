На «дальневосточных гектарах» откроют туристический центр и посадят клубнику

Житель Петропавловска-Камчатского Денис Меламед, который вместе с семьей и другом в рамках программы «Дальневосточный гектар» получил участок площадью пять гектаров у подножья камчатских вулканов, рассказал о строительстве туристического комплекса и создании теплицы для круглогодичного выращивания клубники.

Проекты предпринимателей выиграли грантовые конкурсы. В совокупности они получили поддержку на 6,5 млн рублей по четырем грантам, сообщается на сайте министерства России по развитию Дальнего Востока и Арктики.

«Я уже давно планировал заняться туризмом и рассматривал различные варианты приобретения земли. Какова была моя радость, когда стартовала программа «Дальневосточный гектар». Удалось выбрать отличный участок прямо на пути туристического маршрута к вулканам у «Сухой речки», – рассказывает Меламед.

Он уточнил, что строительство началось в прошлом году, а сейчас Меламед получил дополнительные средства на развитие проекта. «В этом сезоне мы планируем форсировать строительство, а также начать принимать первых гостей», – рассказал он.

В настоящее время на участке уже возведено здание гостиницы на восемь номеров общей площадью в 540 кв. метров. Летом планируется провести отделочные работы в гостинице, построить баню и жилой дом для персонала. Кроме того, заключен договор на подключение к электросети, а пока электропитание объекта осуществляется от генераторной установки. Вместе со строительными работами предприниматели закупают технику, снаряжение и автобусы, а также готовят туристические маршруты.

«Главное – подготовиться принимать туры в формате «все включено» – путешественника не должны волновать никакие оргвопросы – только концентрат приключений и даже более того. Мы не только покажем камчатские красоты из самых живописных мест, но и подарим туристам уникальные съемки из их поездки, которую будет сопровождать оператор с квадрокоптером профессиональной фототехникой», – рассказал Меламед.

По словам предпринимателя, на сегодняшний день таких предложений на туристическом рынке Камчатского края пока нет и зачастую путешественникам приходится тратить много сил и средств на то, чтобы найти сопровождение, жилье и технику, которые в пик сезона нарасхват.

Помимо туристического проекта, Меламед с партнером планируют обустроить на «дальневосточном гектаре» теплицу по круглогодичному выращиванию клубники. Для этого будет использовано уникальное запатентованное решение, разработанное томскими изобретателями. Теплица будет располагаться под землей на глубине трех метров, а необходимые свет и тепло растения получат от специальных ламп. Площадь экспериментальной «землянки» составит 35 кв. метров. Первый урожай камчатской клубники планируется получить уже к осени. Проект предпринимателей выиграл грант. Строительство начнется уже этим летом.

Напомним, в настоящее время программа «Дальневосточный гектар» предоставляет каждому гражданину России, а также участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в России соотечественников, проживающих за рубежом, право на безвозмездное получение земельного участка площадью до одного гектара на территории девяти субъектов Дальнего Востока. Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно, через интернет. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года – задекларировать ход освоения. К завершению пятилетнего срока пользования гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.