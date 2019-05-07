Захарова показала пример «настоящей демократии в действии» по-украински

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала информацию о продлении ареста журналиста Кирилла Вышинского.

«Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии», – написала Захарова на своей странице в Facebook.

По словам адвоката, суд продлил арест до 22 июля, передает РИА «Новости».

Ранее российские журналисты написали победившему на выборах украинского президента Владимиру Зеленскому открытое письмо с просьбой освободить Вышинского.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в государственной измене, а также в незаконном обороте оружия. Журналисту грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. При этом Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах.