Предприятия ТОР на Дальнем Востоке начали привлекать специалистов из других регионов

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке помогает предприятиям территорий опережающего развития с поиском специалистов, в том числе из других регионов.

«Новые создающиеся на Дальнем Востоке предприятия, в том числе на территориях опережающего развития, требуют высококвалифицированных рабочих кадров. В случае, если местный рынок труда не может обеспечить производство необходимыми специалистами, поиск расширяется на территории других регионов», – говорится в сообщении на сайте министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики. Там же отмечается, что инвестпроекты на Дальнем Востоке предлагают привлекательный релокационный и социальный пакеты.

Одним из таких предприятий является резидент ТОР «Белогорск» маслоэкстракционный завод «Амурский» – единственный в России завод по производству высококонцентрированных соевых белков, входящий в число самых перспективных дальневосточных проектов с максимальным вкладом прямых инвестиций.

Помощь в привлечении кадров оказывает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Так, для контроля за ходом строительства и запуском второй линии производства заводу срочно требовался начальник участка контрольно-измерительных приборов и автоматики – специалист с опытом работы в области технической эксплуатации и обслуживании электрического и электромеханического оборудования, с опытом руководящей работы и готовый на переезд в город Белогорск Амурской области.

«В течение года мы вели самостоятельный поиск кандидатов, но уровень специалистов местного рынка не соответствовал нашим требованиям по профессиональным компетенциям. Предприятие готово было рассматривать кандидатуры как с Дальнего Востока, так и из других регионов Российской Федерации. Для закрытия вакансии мы обратились к экспертизе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, с которым мы сотрудничаем с 2016 года», – рассказала руководитель отдела управления персоналом ООО «МЭЗ «Амурский» Ксения Белова.

Агентство разместило информацию о вакансии на ключевых работных порталах на всей территории России. Специалисты агентства провели работу с собственными базами кандидатов и представили заводу резюме и экспертное заключение по компетенциям девяти кандидатов, в том числе проживающим в Амурской области.

В итоге предприятие остановило свой выбор на специалисте в области измерительных приборов и автоматических систем Михаиле Шувалове. Профессиональный опыт кандидата и высокая мотивация были высоко оценены руководством компании, принявшей решение о приеме на работу и обязательства по расходам на переезд и аренде квартиры. Теперь Шувалов работает в МЭЗ «Амурский» и планирует продолжать свой профессиональный рост на предприятии. По словам Шувалова, вскоре после его выхода на работу завод компенсировал расходы на переезд его семье, оплатив стоимость железнодорожных билетов, провоза багажа и даже отдельного места для огромного кота породы мейн-кун.

«В поступившем предложении меня в первую очередь заинтересовал формат завода – ведь это уникальное для региона производство – и перспективы развития предприятия. - Перед тем, как дать ответ, я собрал и изучил информацию о МЭЗ «Амурский» и получил представление о специфике его работы. Собеседование проходило в несколько этапов. На решающую встречу с руководителем предприятия я приехал в Белогорск на поезде, – и завод, и сам город мне понравились сразу же», – рассказал Шувалов.

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке оказывает всестороннюю поддержку крупнейшим предприятиям ДФО в подборе необходимых специалистов, в том числе размещает актуальные вакансии на электронных площадках, проводит первичный отбор соискателей, формирует пул потенциально интересных кандидатов и регулярно проводит ярмарки вакансий, на которых граждане могут получить максимально полную информацию о положении на рынке труда, востребованных вакансиях, работодателях и государственных услугах в сфере занятости населения.