В Германии назвали авианосцы США «стотысячетонным блефом»

Журналист немецкого издания Frankfurter Allgemeine Лоренц Хемикер предположил, что авианосная группа ВМС США у берегов Ирана является «стотысячетонным блефом», усомнившись в способности Соединенных Штатов произвести таким образом впечатление на Тегеран.

В своей статье Хемикер задается вопросом, не является ли авианосная группа ВМС США «стотысячетонным блефом», передает РИА «Новости».

«Хоть ударная мощь авианосной группы и американских бомбардировщиков и не вызывает сомнений, под вопросом, однако, – произведут ли вообще слова [помощника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона] Болтона впечатление на Иран. И на то есть две причины», – отмечает автор статьи.

Во-первых, напоминает Хемикер, в прошлом уже были случаи, когда американские авианосцы «не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа».

Так, например, в апреле 2017 года, когда обострился северокорейский конфликт, глава Белого дома объявил, что авианосец США «Карл Винсон» будет направлен в Японское море. На самом же деле авианосная группа отправилась в противоположном направлении, чтобы принять участие в маневрах в Индийском океане.

Кроме того, продолжает журналист, присутствие американских авианосцев у берегов Ирана уже давно «не исключение, а правило». К тому же, по словам Хемикера, многое указывает на то, что «Авраам Линкольн» и так уже направлялся к Аравийскому полуострову.

Представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Кейван Хосрави, в свою очередь, заявил, что Тегеран сомневается, что США, отправив авианосец к берегам Ирана, захотят проверить возможности иранских вооруженных сил.

Накануне помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты послали властям Ирана «ясный и однозначный сигнал», направив ударную группу ВМС США во главе с авианосцем «Авраам Линкольн» и тактическую группу бомбардировщиков в зону ответственности Центрального командования США.

При этом, по сообщениям американских СМИ, Вашингтон решил направить бомбардировщики и авианосную ударную группу ВМС США в зону оперативной ответственности Центрального командования ВС (СЕНТКОМ), так как получил информацию о якобы планируемых Ираном атаках на силы Соединенных Штатов в Ираке и Сирии.