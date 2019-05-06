Названа сумма компенсаций семьям погибших в катастрофе в Шереметьево

«Аэфрофлот» выплатит семьям погибших при крушении самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево по пять млн рублей, сказали в авиакомпании.

Госпитализированным в результате происшествия будет компенсировано по два млн рублей, те, кто не попал в больницу, получат по одному млн рублей, передает РИА «Новости».

Напомним, накануне самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», вылетевший из Москвы в Мурманск, сгорел при аварийной посадке в Шереметьево. Погиб 41 человек, всего на борту находилось 78 человек. Среди основных версий трагедии называлась недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших техосмотр, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.

Ранее были озвучены первые выводы расследования о крушении «Суперджета», из которых следовало, что самолет приземлился с резкими изменениями значений по высоте и скорости. Этому предшествовал отказ электроники после удара молнии.