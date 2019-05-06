Путин отметил работу «Волонтеров Победы» в реализации патриотических проектов

Президент Владимир Путин направил приветствие участникам слета победителей Международного конкурса «Послы Победы», который проводит Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

«С глубоким удовлетворением отмечу большую, созидательную работу Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» – одного из организаторов и вдохновителей нынешнего конкурса. Добровольцы, среди которых представители самых разных возрастов и профессий, активно участвуют в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, в реализации масштабных просветительских, патриотических проектов, в том числе народного шествия «Бессмертный полк», – говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Президент также отметил, что форум благородными задачами и целями объединяет энергичных и неравнодушных людей из многих регионов страны и зарубежных государств, которые гордятся ратной славой отцов и дедов, а также стремятся внести свой личный вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне.

Путин пожелал успехов участникам и организаторам конкурса и поздравил с наступающим праздником Днем Победы.

Ежегодно Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке ФГБУ «Роспатриотцентр» и Федерального агентства по делам молодежи проводят всероссийскую кампанию по отбору добровольцев для помощи в организации празднования Дня Победы, передает ТАСС. Одним из направлений отбора волонтеров является всероссийский конкурс «Послы Победы». В 2019 году конкурс проводился с 4 февраля по 5 апреля, его победители примут участие в организации ключевых событий празднования Дня Победы в Москве – Парада Победы и шествия «Бессмертного полка».