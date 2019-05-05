«Аэрофлот» раскрыл информацию об опыте командира сгоревшего «Суперджета»

Компания «Аэрофлот» раскрыла информацию об опыте и часах налета командира пассажирского авиалайнера Sukhoi Superjet 100, сгоревшего после аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.

По словам пресс-секретаря «Аэрофлота» Максима Фетисова, налет командира авиалайнера составляет 6 тыс. 800 часов, передает ТАСС.

«Летал он на самолетах Boeing-737, в качестве командира воздушного судна – на самолете «Сухой Суперджет», – сказал Фетисов в эфире телеканала «Россия-24».

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Он также сообщил, что общий налет лайнера к моменту катастрофы составил 1,4 тыс. часов (около двух месяцев полетов).

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого, по последним данным, находились 78 человек. По уточненным данным Следственного комитета России, выжили 37 человек.