В Москву придет июльская жара

В российской столице 6 и 7 мая ожидается жаркая июльская погода, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«6 и 7 мая погода будет, можно сказать, июльской – температура будет около 25 градусов. Возможны небольшие осадки, сильных дождей не прогнозируем. 8 мая произойдут заметные изменения циркуляции воздуха, температура понизится сразу на 5-6 градусов, до 17-19 (градусов)», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что в начале недели атмосферное давление будет чуть ниже нормы или около нее.