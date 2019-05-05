Грузинская оппозиция призвала сократить военные расходы

Оппозиционная парламентская партия «Альянс патриотов» в воскресенье призвала сократить военный бюджет и направить высвободившиеся суммы на решение социальных проблем, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Вице-спикер парламента от «Альянса патриотов» Ирма Инашвили заявила, что Грузия направляет 2,2% ВВП на то, чтобы соответствовать стандартам НАТО.

«Мы считаем, что такая страна, какой является Грузия, должна быть ориентирована на решение социальных проблем, чем на такие масштабы финансирования оборонных расходов», – цитирует ее телекомпания «Рустави-2».

С 27 мая «Альянс патриотов» начинает акции за нейтралитет и переориентацию бюджета с военных на социальные расходы. По этому же поводу на 15 июня на центральной площади Свободы в Тбилиси «Альянс патриотов» созывает митинг.

Бюджет Грузии на этот год – около 5 млрд долларов. Из них военное ведомство получает около 300 млн долларов.

При этом военный бюджет Грузии на 2018 год был значительно увеличен в сравнении с финансированием, которое выделялось годом ранее.