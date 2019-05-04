Стали известны подробности гибели в ДТП артистов Stand Up

Основатель объединения стендап-комиков по Краснодарскому краю Леонид Кулаков рассказал, куда направлялись Денис Маловичко и Елена Зуева, участники всероссийского комедийного проекта Stand Up, погибшие в аварии.

«Денис Маловичко и Елена Зуева ехали на выступление на Bla-bla-car (сервис по перевозке пассажиров), произошла авария. Они ехали на рабочую вечеринку в Краснодар, должны были выступать в нескольких местах. Они были участниками Майкопского стендап-клуба», – приводит его слова ТАСС.

Кулаков уточнил, что у Маловичко остались жена и двое детей, а Зуева была в разводе, детей у нее не было.

Чемпион высшей лиги КВН в составе команды «Утомленные солнцем», экс-президент «Камеди клаб» Геннадий Жирнов сообщил, что Маловичко было 35 лет, он играл в КВН в сборной Адыгейского госуниверситета, был победителем кубка Абхазии (2003 год), работал преподавателем английского языка.

Телеканал ТНТ выразил глубокие соболезнования близким и родным Елены и Дениса в связи с произошедшей трагедией.

Напомним, 3 мая в районе поселка Верхневеденеевский произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей марки Hyundai, которые после столкновения загорелись. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Accent выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Hyundai Verna. Погибли пять человек. Предполагаемый виновник ДТП находится в больнице, возбуждено уголовное дело.