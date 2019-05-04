Появилось видео с места ДТП, где погибли артисты Stand Up

В Сети появилось видео с места аварии в Краснодарском крае, в которой погибли юмористы проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.

Ролик опубликован в группе «Типичный Краснодар».

ДТП произошло в пятницу, 3 мая, приблизительно в 17:30 около станицы Рязанской на трассе Белореченск – Нижневеденеевский.

Водитель Hyundai Accent при обгоне в запрещенном месте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Hyundai Verna.

Удар был настолько сильный, что машины отбросило на обочину. После столкновения они загорелись.

Погибли пять человек. Выживший в аварии водитель Hyundai Accent госпитализирован. Против него следственными органами возбуждено уголовное дело, сообщает «Российская газета».

В числе погибших оказались юмористы проекта Stand Up.

«Погибли два наших любимых комика Денис Маловичко и Лена Зуева. Прощайте друзья. Вы были очень хорошими людьми, и классными комиками. Очень жаль, что вас больше нет с нами. Но мы будем помнить о вас всегда», – говорится в Instagram проекта Stand UP Russia.

Ранее сообщалось, что под Орлом на 423 км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение рейсового автобуса с грузовым автомобилем. В автобусе находились 54 пассажира.