В Южной Корее созвали срочное заседание после ракетных пусков КНДР

Администрация президента Южной Кореи созвала срочное заседание высокопоставленных сотрудников службы безопасности после ракетных пусков КНДР, сообщает представитель администрации Ким Мин Джун.

Ким Мин Джун заявил, что участники встречи «мониторят текущую ситуацию и тесно обмениваются информацией с США», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Yonhap News.

Он добавил, что заседание пройдет под председательством директора офиса по вопросам национальной безопасности администрации Чон Ый Ена.



На встрече также присутствует министр обороны Чон Ген Ду и директор южнокорейской Национальной разведывательной службы Со Хун.



Ранее в субботу стало известно, что Северная Корея провела испытательные пуски ракет малой дальности.

Отметим, что около года назад Ким Чен Ын объявил о прекращении в КНДР ракетных и ядерных испытаний.

В феврале 2019 года состоялась вторая встреча президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном; она завершилась досрочно и безрезультатно.

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