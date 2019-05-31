Собор может низложить Вселенского патриарха Варфоломея за томос Украине

Константинопольского патриарха Варфоломея могут низложить на Всеправославном соборе, заявил викарий патриарха Антиохии и всего Востока епископ Эрзурумский Кайс.

Причиной стали действия патриарха Варфоломея в отношении ситуации на Украине.

«Мы с честью признаем патриарха Константинопольского, однако сегодня проблема в том, что Константинопольский патриарх допускает ошибку», – приводит слова епископа РИА «Новости».

По его словам, «если все православные Церкви соберут Собор без него (патриарха Варфоломея) и примут решение о низложении Константинопольского предстоятеля, то это возможно».

Обычно для созыва Собора каждая «Церковь внутри себя определяется и достигает соглашения по этому поводу», после чего «направляет просьбу» в Константинополь, но при этом «любая православная Церковь имеет право достичь соглашения с другими Церквями и созвать Собор».

Антиохийская церковь хотела бы избежать столь радикального шага, а потому призывает к миру. По мнению Антиохийской церкви, нужно, чтобы Константинополь «пересмотрел свое решение», а церковный кризис на Украине был урегулирован мирным путем. Также епископ указал на необходимость «раскольникам вернуться в каноническую Церковь».

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