Эксперты назвали негативные последствия от сокращения новогодних праздников

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов прокомментировал газете ВЗГЛЯД идею Министерства труда и соцзащиты сократить новогодние праздники на два дня в 2020 году.

Нилов считает, что сокращение праздничных дней несет в себе больше вреда чем пользы. «Для пенсионеров длинные праздники – это дополнительная возможность встретиться с родственниками, которые не смогут приехать к ним в рабочее время. Для молодежи, которая учится в вузах, – это дополнительная возможность подготовиться к сессии», – заметил депутат.

«Можно сказать, что длинные праздники связаны с чрезмерным потреблением алкоголя и перееданием, но все зависит от того, как человек развит и как организовывает свой досуг. И в первые три дня можно употребить так, что потом отходить месяц»,– считает Нилов.

Терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин уверен, что польза и вред от сокращения праздников определяются тем, чем человек намерен заниматься в праздничные дни.

«Все зависит от того, любит ли человек выпить, или занимается спортом, или же уезжает на отдых. Если он пьет алкоголь, то вреда для организма за два дополнительных дня будет больше, а если он два дня занимается спортом, то уменьшение количества тренировок будет для него менее полезным»,– пояснил собеседник.

Для тех, кто на праздники уезжает на отдых, два дня могут стать ощутимыми в плане акклиматизации, заметил Лишин. «Организму придется потратить время на адаптацию и меньше дней на отдых, что можно отнести к отрицательным сторонам этой инициативы»,– считает терапевт.

Лишин также отметил, что для организма человека универсального срока отдыха не существует.

«Во время праздников задача отдохнуть душой и телом: выспаться, нормализовать ритм жизни, немного успокоиться. В среднем, на это требуется передышка в три-четыре дня, как правило, этого срока достаточно, чтобы отдохнуть после интенсивной работы, выспаться и доделать недоделанные вещи», – считает врач.

Однако, по словам Нилова, Россия является северной страной, в которой люди много работают, и отдыхать, по мнению депутата, им следует как можно больше.

«Если люди имеют возможность отдохнуть дольше, то от этого только польза. Для экономики страны выходные – это минус, а для людей – это здоровье, в последующем экономия на лекарствах и отсутствие надобности уходить на больничный»,– подчеркнул собеседник.

Напомним, министерство труда и соцзащиты предложило в 2020 году сократить число новогодних выходных с десяти дней до восьми по «техническим причинам».