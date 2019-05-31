Бастрыкин поручил проверить ГИБДД Сургута после жалобы инспекторов

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалобы сотрудников ГИБДД Сургута на действия своего руководства, сообщила официальный представитель силового ведомства Светлана Петренко.

«Председатель СК России поручил своим подчиненным всесторонне разобраться в ситуации, установив все обстоятельства и по результатам принять процессуальное решение», – заявила Петренко Ura.ru.

Ход проведения проверки поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД Сургута обратились за помощью к главе СК и министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву. Полицейские считают, что требования их руководителя противоречат законодательству, а издаваемые им приказы невыполнимы. Соответствующее обращение полицейских, в котором они обвиняют руководителя Романа Кузовлева в хамстве и злоупотреблении служебным положением, появилось в группе «Омбудсмен полиции» в социальной сети «ВКонтакте».

«Данный руководитель всегда ставит невыполнимые, противоречащие действующему законодательству приказы», – сообщает автор публикации. В доказательство своих слов полицейские приводят видео, длительностью почти 9 минут, где слышно, что начальник отделения исполнения административного законодательства – майор полиции Роман Кузовлев – требует от подчиненных увеличить количество составленных протоколов.

«30 нарушений с экипажа. Не менее! Не будет – будете дорабатывать, пока не будет», – говорит Кузовлев на видео. «Помогите! Эти начальники никого не боятся. Делают, как хотят. Держат нас, инспекторов, за рабов. Работаем вне графика, без приказов. Палочная система никуда не делась!» – пишет автор публикации.