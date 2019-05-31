Дочь Алсу спела дуэтом с финалистом «Голос. Дети» Ержаном Максимом

Победители шоу «Голос. Дети» Микелла Абрамова и Ержан Максим спели дуэтом песню «Это любовь» на концерте, открывающем финал конкурса «Детская Новая волна» в Крыму.

Ролик выступления появился в Сети.

Ранее на YouTube-канале матери Микеллы, певицы Алсу, появился ролик, в котором показана запись в студии дуэта ее дочери и юного исполнителя Ержана Максима.

Сама Микелла рассказала в первом интервью после скандала на телешоу, что подружилась с Ержаном Максимом.

Видео продолжительностью 45 секунд посмотрели уже свыше 200 тысяч раз.

«Детская Новая волна» – ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки, аналог взрослой «Новой волны».

Напомним, Первый канал аннулировал результаты финала «Голос. Дети» после того, как промежуточные итоги проверки подтвердили – на голосование было оказано внешнее воздействие. Потом победителями были объявлены все финалисты.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о национальном скандале вокруг итогов шоу и разбиралась, почему зрители не смогли смириться с победой Микеллы Абрамовой.

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