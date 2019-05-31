ЦБ отозвал лицензию у Кемеровского социально-инновационного банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Кемеровского социально-инновационного банка (АО «Кемсоцинбанк»), который, по данным регулятора, занижал величину резервов в целях сокрытия реального финансового положения.

«По оценке Банка России, адекватное отражение в финансовой отчетности кредитной организации принимаемых кредитных рисков приводит к полной утрате капитала», – говорится в сообщении на сайте регулятора.

В ЦБ пояснили, что «на балансе Кемсоцинбанка образовался значительный объем низкокачественной ссудной задолженности и непрофильных активов в виде недвижимого имущества, полученного в качестве отступного по необслуживаемым кредитам».

По сведениям Банка России, в кредитной организации проводились «схемные» операции, направленные на искусственное поддержание собственного капитала.

Кроме того, по данным регулятора, Кемсоцинбанк имел раздробленную структуру собственности с признаками номинального владения акциями в интересах третьих лиц. ЦБ неоднократно в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе вводил ограничения на привлечение денежных средств населения из-за нарушений банком федеральных законов.

Банк является участником системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов кредитная организация занимала 320-е место в банковской системе России.

Напомним, в середине мая Госдума уточнила основания для отзыва лицензии у банков.