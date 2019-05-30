Трамп обвинил Хиллари Клинтон в связях с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил экс-кандидата на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон в сговоре с Россией во время избирательной компании 2016 года.

Журналисты во время беседы с президентом на Южной лужайке Белого дома спросили его, считает ли Трамп, что Россия якобы помогла ему стать президентом США, передает ТАСС.

«Нет, Россия не помогла мне одержать победу на выборах. Знаете, кто помог мне одержать победу на выборах? Я сам! Россия мне совсем не помогала. Россия, думаю, если вообще [кому-то помогала], помогала другой стороне», – заявил глава Белого дома.

Он обратился к журналистам с просьбой обратить внимание на «сговор между Хиллари Клинтон и Россией».

«Во время избирательной кампании она в большей мере была связана с Россией, нежели я. Я не имел никакого отношения [к России]», – сказал Трамп.

Он напомнил, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по обстоятельствам «вмешательства России» в выборы 2016 года ни к чему не привело.

«Я буду бороться, потому что это было ложное обвинение, абсолютно ложное обвинение, и это позор, и это очень печальный период для нашей страны. И я думаю, что, в конце концов, я буду считать происходящее сейчас одним из моих величайших достижений, разоблачающих эту коррупцию», – отметил президент.

По словам Трампа, Мюллер признал его невиновным, а ситуация вокруг обвинений является аферой.

«Это масштабное преследование президента. Я надеюсь, что это станет одним из моих величайших достижений, потому что я разоблачил коррупцию. Я разоблачил коррупцию, о существовании которой никто не знал», – заключил американский лидер.

Ранее Трамп разрешил министерству юстиции США рассекретить любую информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, «чтобы все американцы узнали правду о произошедших событиях». Ранее Трамп обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.