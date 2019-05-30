Трамп обвинил Хиллари Клинтон в связях с Россией

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Вытеснит ли Америка Россию с нефтяного рынка

Министр финансов разглядел угрозу в американской нефти Фото: Nick Oxford/Reuters
Пока Россия вместе с ОПЕК изо всех сил старается держать мировые цены на черное золото на комфортном уровне, американские нефтедобытчики только и успевают снимать сливки и завоевывать новые рынки. Такую обеспокоенность высказал министр финансов РФ Антон Силуанов. Стоит ли бояться американской нефти, которая, по некоторым прогнозам, может обогнать российский экспорт уже через пару лет?  Подробности...
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Социологи объяснили высокие шансы врио губернаторов на выборах

Эксперты обсудили электоральные перспективы врио губернаторов на выборах Фото: Алексей Нечаев/ВЗГЛЯД
Результативность, открытость и контроль стали тремя слагаемыми успеха врио губернаторов новой волны, говорят эксперты. По их мнению, если бы выборы глав регионов состоялись в ближайшее воскресенье – все врио губернаторов победили бы в первом туре, так как они наилучшим образом отвечают ключевым запросам российских избирателей.  Подробности...
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Кто сажает недоучек за штурвал самолета

Генпрокуратура признала, что одной из причин катастрофы в Шереметьево стала слабая подготовка экипажейФото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Крушение «Суперджета» в Шереметьево стало следствием серьезных проблем в российской авиационной отрасли, заявил генпрокурор Юрий Чайка. Он по сути подтвердил то, о чем уже писала ранее пресса – к гибели 41 пассажира привела низкая квалификация экипажа. Почему же авиакомпании выпускают в рейсы неподготовленных пилотов?  Подробности...
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Сербии грозит новый распад

Сербия – маленькая страна, которая боится стать еще меньшеФото: Marko Djurica/Reuters
На Балканах опять говорят о новой войне и новом кровавом переделе. Делить при этом собираются в основном Сербию, а там уж «как получится». Большинство этих разговоров так разговорами и останется. Но на фоне взрывоопасного обострения обстановки в Косове следует вспомнить, какими еще регионами рискуют расплатиться сербы за попытки стать «своими» для Запада. Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Люди с хорошими лицами против провинции

Елена Кондратьева, журналист
Мы дружно смеялись, когда американцы снимали «Красную жару», где реализовывали весь набор страхов о России – русская мафия, космонавт в ушанке и с бутылкой водки и прочей развесистой клюквой. Если нравилось – смело открывайте «Новую». Подробности...

США объявили Китай врагом

Андрей Безруков, доцент кафедры МГИМО, член Совета по внешней и оборонной политике
Китаю повезло, что долгие годы американцы фокусировались на России, но это время закончилось. Теперь Пекину придется в авральном режиме решать проблему своей технологической независимости. Американские корпорации больше не будут растить себе конкурентов. Подробности...
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Спор из-за окрошки похож на схватку «красных» и «белых»

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Опубликованная «карта окрошки» – где в России предпочитают готовить ее на кефире, а где на квасе – стала поводом для ожидаемых споров в соцсетях. При этом тон ругающихся до удивления напоминает тональность, в которой ведутся бесконечные перепалки «красных» и «белых». Подробности...
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            Трамп обвинил Хиллари Клинтон в связях с Россией

            30 мая 2019, 18:43

            Текст: Алексей Дегтярев

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            Президент США Дональд Трамп обвинил экс-кандидата на пост главы государства от Демократической партии Хиллари Клинтон в сговоре с Россией во время избирательной компании 2016 года.

            Журналисты во время беседы с президентом на Южной лужайке Белого дома спросили его, считает ли Трамп, что Россия якобы помогла ему стать президентом США, передает ТАСС.

            «Нет, Россия не помогла мне одержать победу на выборах. Знаете, кто помог мне одержать победу на выборах? Я сам! Россия мне совсем не помогала. Россия, думаю, если вообще [кому-то помогала], помогала другой стороне», – заявил глава Белого дома.

            Он обратился к журналистам с просьбой обратить внимание на «сговор между Хиллари Клинтон и Россией».

            «Во время избирательной кампании она в большей мере была связана с Россией, нежели я. Я не имел никакого отношения [к России]», – сказал Трамп.

            Он напомнил, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера по обстоятельствам «вмешательства России» в выборы 2016 года ни к чему не привело.

            «Я буду бороться, потому что это было ложное обвинение, абсолютно ложное обвинение, и это позор, и это очень печальный период для нашей страны. И я думаю, что, в конце концов, я буду считать происходящее сейчас одним из моих величайших достижений, разоблачающих эту коррупцию», – отметил президент.

            По словам Трампа, Мюллер признал его невиновным, а ситуация вокруг обвинений является аферой.

            «Это масштабное преследование президента. Я надеюсь, что это станет одним из моих величайших достижений, потому что я разоблачил коррупцию. Я разоблачил коррупцию, о существовании которой никто не знал», – заключил американский лидер.

            Ранее Трамп разрешил министерству юстиции США рассекретить любую информацию, касающуюся изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, «чтобы все американцы узнали правду о произошедших событиях». Ранее Трамп обвинил Хиллари Клинтон, Национальный комитет Демократической партии США и «грязных копов» в преследовании американского президента.


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