Кремль высказал пожелания относительно президентской кампании в США

В Кремле надеются, что русофобская истерика не ляжет во главу угла новой президентской кампании в США, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Пескову был задан вопрос о том, что ситуация с продлением договора СНВ не разрешится до выборов в США, передает РИА «Новости».

Представитель Кремля сказал: выборы в США – это внутреннее дело данной страны, а Москва лишь знает, «основываясь на опыте предыдущих электоральных циклов», что этот процесс, как правило, сопровождается «выходом из ремиссии в отношении русофобских настроений, воспламенением новых русофобских (...) истерик».

«Каждый раз хочется надеяться, что это не произойдет. Надеемся, что на этот раз вот эти все русофобские истерики не лягут во главу угла избирательной кампании», – добавил он.

Ранее в Кремле назвали ДСНВ краеугольным камнем мировой безопасности.

До этого специальный помощник президента США Тим Моррисон заявил, что американский лидер Дональд Трамп примет решение по продлению договора о сокращении стратегических вооружений в 2020 году.

Напомним, в середине мая в Госдепе заявили, что российские ракетные комплексы «Сармат» и «Авангард» якобы подпадают под действие СНВ-3.

Договор СНВ был предметом обсуждений президента России Владимира Путина и госсекретаря США Майка Помпео в ходе переговоров в Сочи.

Тем временем в Конгресс внесли законопроект с призывом к Белому дому продлить с Россией действие СНВ-3 до 2026 года.

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