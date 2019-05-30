Избранного евродепутатом Пучдемона не пустили в Европарламент

Бывшего председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона не пустили в здание Европарламента, депутатом которого он был избран 26 мая.

«Генеральный секретарь Европейского парламента дал инструкции, чтобы ни Тони Комин, ни Ориол Жункерас, ни я не смогли предпринять никаких действий как евродепутаты. Никаких законных оснований», – написал Пучдемон в Twitter.

Он добавил, что ему и Комину не позволили даже войти в здание Европарламента, поскольку их имена в списках «были отмечены серым цветом».

По закону депутаты Европарламента от Испании обязаны получить акты об избрании депутатами в Мадриде, при этом они должны присягнуть на верность конституции. ЦИК Испании назначил эту процедуру на 17 июня. Однако если Пучдемон и Комин пересекут испанскую границу, они будут задержаны, передает РИА «Новости».

Пучдемон, а также ряд других каталонских политиков, в том числе бывший член его правительства Комин, уехали из Испании в 2017 году – сразу после незаконного провозглашения независимости Каталонии региональным парламентом. В Испании они объявлены в розыск. Несмотря на это, испанские суды разрешили политикам, находящимся за границей, принять участие в выборах в Европарламент. По их итогам в ЕП прошли Пучдемон и Комин, а также находящийся в предварительном тюремном заключении в связи с «каталонским делом» бывший заместитель председателя правительства Каталонии Ориол Жункерас.