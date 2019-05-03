Москва обвинила Британию в нарушении прав российских журналистов

Великобритания намерена бороться за свободу СМИ по всему миру, но сама нарушает права российских журналистов, заявило посольство России в Лондоне.

Нарушаются не только журналистские, но и «базовые человеческие права». В частности, миграционные органы Великобритании больше года удерживают паспорта одного из российских корреспондентов и его семьи под предлогом «ожидания решения о продлении визы», передает РИА «Новости».

Кроме того, «российских журналистов на высшем политическом уровне безнаказанно называют не иначе как пропагандистами», попытки пообщаться с британскими военными объявляют шпионажем, а якобы независимый регулятор Ofcom оказывает постоянное давление на RT.

Самим британским журналистам тоже «не всегда позволяют требовать от собственного правительства ответы на неудобные вопросы», передает ТАСС.

Так, не было интервью с Сергеем Скрипалем или его дочерью Юлией, нет информации о наличие в лаборатории Портон-Даун так называемого «Новичка». При этом «медиасопровождение расследования находится под контролем аппарата Совета национальной безопасности».

Британским СМИ не позволяют спрашивать о расследовании убийства Николая Глушкова, в прессе не раскрываются провокации «Белых касок» в Сирии и их финансирование Лондоном. Как отмечает российская сторона, «по некоторым данным» эта организация оказывает «прямое пособничество террористам» и занимается «изъятием органов у простых сирийцев».

Все это происходит на фоне ситуации вокруг Джулиана Ассанжа и заявлений главы МИД Великобритании Джереми Ханта о том, что Лондон намерен бороться за свободу СМИ по всему миру.

Москва посоветовала Лондону «вместо назначения в системе своего МИДа спецпосланника по свободе СМИ» обратить внимание на ситуацию в самой Великобритании.

По мнению России, британские власти должны добиться соответствия стандартам, которые «выработаны с участием всех заинтересованных государств в рамках имеющихся международных механизмов, таких как ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы».

В прошлом году британский медиарегулятор Ofcom признал телеканал RT виновным в нарушении правил вещания. В ответ Роскомнадзор объявил о начале проверки интернет-ресурсов Би-би-си на предмет соответствия выпускаемых материалов российскому законодательству, а позже выявилматериалы, которые транслируют «идеологические установки международных террористических организаций».

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