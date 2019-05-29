Глава «новой церкви» Украины объявил недействительными указы «УПЦ КП»

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) в связи с отказом экс-главы этой структуры Филарета проходить регистрацию в составе ПЦУ.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, изданные после 30 января 2019 года, являются недействительными и не подлежат исполнению в ПЦУ», – говорится в указе на сайте ПЦУ.

В документе отмечается, что 5 февраля так называемый священный синод ПЦУ решил, что почетный патриарх Филарет продолжает руководство Киевской епархией в составе приходов и монастырей Киева. Однако управляющий епархией, как отмечается в указе, так и не подал документы на регистрацию в составе ПЦУ. В связи с этим, документы от имени религиозной общины Киевского патриархата вносят только смуту.

Ранее ПЦУ обнародовала постановление поместного собора УПЦ КП от 15 декабря 2018 года о самороспуске. Однако Филарет заявил, что УПЦ КП до сих пор существует, и он – ее патриарх. После этого ПЦУ опубликовала доказательства роспуска раскольничьей церкви Филарета. Однако лжепатриарх Филарет отказался выполнять положения томоса.

Глава «новой церкви» Украины Епифаний Думенко также признал, что между ним и бывшим лидером неканонической структуры «Киевский патриархат» Филаретом Денисенко произошел конфликт.

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