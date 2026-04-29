    Мнения
    Ирина Алкснис Внешние угрозы – не повод превращать жизнь страны в сплошные запреты

    Чем больше люди в ущерб личным интересам и удобствам проявляют терпение и понимание в действительно важных моментах, тем больше их раздражают явно бессмысленные, глупые и просто неадекватные ограничения и запреты.

    Глеб Простаков Трамп запутался, где кровь, а где вода

    Внешняя политика США перестала быть продолжением внутренней, потому что она перестала обслуживать внутренние интересы. Она превратилась в гигантское зеркало, которое отражает не силу, а накопленные внутренние дисфункции.

    Сергей Худиев Жаба запретов может задушить здравый смысл

    Просто выкрутить ручку на максимально строгое запретительство – контрпродуктивно. Это провоцирует интерес и даже симпатию к тому, что стремятся запретить, и превращает какую-нибудь чушь в знамя протеста.

    29 апреля 2026, 11:03 • Новости дня

    Перекинувшийся с НПЗ на дом в Туапсе пожар потушили

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Краснодарском крае потушили двухэтажное жилое здание, на которое перекинулось пламя с расположенного поблизости нефтеперерабатывающего предприятия, сообщили в региональном оперштабе.

    Огонь с нефтеперерабатывающего завода в Туапсе распространился на соседний многоквартирный дом, однако возгорание удалось ликвидировать, указали в штабе, передает ТАСС.

    Пламя перешло на двухэтажное здание в 02:40 мск, огонь распространился на площади в 150 квадратных метров, к 04.40 мск возгорание потушили.

    Отмечается, что в момент происшествия жителей в доме не оказалось. Их заблаговременно эвакуировали еще утром 28 апреля.

    Напомним, падение обломков сбитого беспилотника вызвало пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Туапсе. Местные власти эвакуировали 40 жителей прилегающих к предприятию улиц в пункт временного размещения.

    28 апреля 2026, 18:25 • Новости дня
    «Единая Россия» приступила к помощи пострадавшим жителям Туапсе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Активисты «Единой России» приступили к сбору гуманитарной помощи и расселению граждан, пострадавших в результате недавней атаки беспилотников на город.

    Представители партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии» активно включились в работу по поддержке жителей Туапсе, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Волонтеры помогают с расселением, собирают предметы первой необходимости и занимаются расчисткой дворов и детских площадок. В прибрежной зоне активисты также готовы оказать содействие в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, чем сейчас занимаются специалисты МЧС.

    «В настоящее время ведётся сбор предметов первой необходимости, продуктов и средств гигиены для людей, покинувших зоны повышенной опасности. Вход в эту зону крайне опасен, поэтому там работают специалисты, которые совершенно иначе экипированы – у них спецодежда, респираторы, а порой и противогазы», – сообщил секретарь Краснодарского регионального отделения партии Николай Гриценко. Он отметил, что волонтерские бригады уже сформированы и приступят к работе в опасных зонах после разрешения краевого штаба.

    Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов добавил, что из бюджета Краснодарского края на помощь пострадавшим уже выделено 5,8 млн рублей. В Молодежном центре Туапсе открыт координационный пункт, где волонтеры собирают вещи для эвакуированных и помогают восстанавливать утраченные документы.

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб уточнила, что повторный пожар на нефтеперерабатывающем заводе усложнил ситуацию. В настоящее время готовится к отправке очередная партия гуманитарной помощи для волонтеров, включающая маски, перчатки и специальные моющие средства для уборки территорий.

    28 апреля 2026, 17:30 • Новости дня
    Политолог объяснил, почему Польша отпустила российского археолога

    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Польша понимала, что Александра Бутягина на Украине ждет тюремное заключение. Подобное обращение с ученым не понравилось бы многим жителям республики. Поэтому Варшава и приняла решение пойти с Москвой на компромисс, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко, также являющийся коллегой Бутягина. Напомним, задержанный в Польше археолог Александр Бутягин вернулся в Россию.

    «Александр Бутягин – мой хороший коллега. Он вместе со мной работает в Петербургском университете. Мы за него страшно переживали все эти месяцы», – поделился Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». По мнению собеседника, причин, почему Варшава обменяла российского археолога, а не экстрадировала его на Украину, несколько.

    Во-первых, Польша в данной ситуации уже выжала максимум из возможной поддержки Киева. Например, развязала информационную кампанию, выпятив вопрос Крыма и археологических раскопок, которые Россия проводит на своем родном полуострове. «Дальнейшая выдача Бутягина на растерзание украинской стороне, где его непременно бы посадили в тюрьму, не пришлась бы по душе самому населению страны», – детализировал он.

    Во-вторых, поляки, судя по всему, решили помочь Кишиневу. Политолог напомнил, что Бутягина и еще одну россиянку обменяли на двух офицеров молдавских спецслужб. «Правительство Майи Санду искало по всему миру задержанных граждан России, чтобы вернуть своих разведчиков. Москва же, видимо, сочла такой ход вполне приемлемым», – уточнил спикер.

    Эксперт также обратил внимание, что обмен российского археолога произошел через Белоруссию, хотя Россия граничит с Польшей в Калининградской области. «Скорее всего, Варшаве хотелось избежать прямого диалога с Москвой, чтобы снизить репутационные потери среди западных государств. Может, им также не хотелось подчеркивать принадлежность данного региона к нашему государству. Поэтому включение Минска в переговорный процесс стало разумным компромиссом для всех сторон», – отметил спикер.

    Украина, тем не менее, на произошедшее отреагирует негативно. «Я допускаю, что Киев может выразить Варшаве дипломатический демарш. Офис Владимира Зеленского рассчитывал на долгую серьезную информационную кампанию. Не исключено, что они сами в будущем хотели обменять Бутягина на кого-то из ВСУ. Но такая возможность выскользнула у них из рук», – заключил политолог.

    Ранее в ФСБ сообщили, что археолог Александр Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена, который прошел на границе Белоруссии с Польшей. Ведомство также заявило о возвращении на Родину супруги российского миротворца, находившегося в Приднестровье. Женщину задержали в Кишиневе в 2025 году, ей был вынесен приговор по сфальсифицированному делу о даче взятки.

    Россиян обменяли на двух офицеров молдавской спецслужбы, которые прибыли в Россию в 2025 году по документам, оформленным на вымышленные данные, «с целью проведения разведывательных мероприятий».

    По данным «БелТА», всего в обмене участвовали десять человек. Польше были переданы граждане, задержанные в Белоруссии и России по подозрению в шпионаже. В Минск же отправились граждане стран СНГ, арестованные на территориях различных стран ЕС, отмечает агентство.

    В ФСБ заявили, что возвращение россиян «стало возможным благодаря многоэтапной операции, проведенной Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с КГБ Республики Беларусь».

    Напомним, Бутягина задержали в Польше в декабре 2025 года по запросу украинской стороны. Киев обвиняет его в проведении «незаконных» археологических работ в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия с ущербом более 200 млн гривен. 18 марта польский суд первой инстанции принял решение экстрадировать археолога на Украину.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД юристы отмечали, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением даже на Украине.

    28 апреля 2026, 18:15 • Видео
    Еще одна война: героизм русских в Мали

    Широкомасштабная атака боевиков на Мали, где едва не повторился сирийский сценарий, дала западным СМИ повод заявить, что Россия теряет свои позиции в Африке. Как на самом деле?

    28 апреля 2026, 20:12 • Новости дня
    ЕС призвал Юго-Восточную Азию отказаться от российской нефти

    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава евродипломатии Кая Каллас после встречи с министрами АСЕАН озвучила позицию ЕС по отказу региона от российской нефти.

    Евросоюз призывает страны Юго-Восточной Азии отказаться от российских энергоресурсов. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас после переговоров с министрами иностранных дел стран Ассоциации государств региона (АСЕАН) в Брунее. Она подчеркнула, что Европа поддерживает диверсификацию ресурсов и их поиск вне России, сообщает Reuters.

    «Мы, конечно, выступаем за диверсификацию ресурсов и их поиск в других местах, а не из России», – заявила Каллас. Она не уточнила, обсуждался ли этот вопрос во время самих переговоров с представителями АСЕАН.

    Каллас также отметила, что Евросоюз выступает за прекращение конфликта на Украине. Вопрос энергетической безопасности и альтернативных поставщиков для государств региона остается одним из ключевых на фоне продолжающихся ограничений против России.

    Ранее Каллас заявила, что лидеры Евросоюза стремятся снять некоторые прежние «красные линии» при подготовке 21-го пакета санкций против России.

    Она также сообщила, что Евросоюз готовится ввести санкции и против Грузии, причем 26 стран поддерживают это решение, но одна страна его блокирует. Как писала газета ВЗГЛЯД, при этом Евросоюз уже подготовил 90 тыс. бойцов для вооруженных формирований Украины.


    28 апреля 2026, 21:35 • Новости дня
    Юшков объяснил нелогичность выхода ОАЭ из ОПЕК

    @ REUTERS/Dado Ruvic

    Tекст: Анастасия Куликова

    Решение Абу-Даби выйти из ОПЕК выглядит нелогичным в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе. Дело в том, что государство не может увеличить объемы добычи и экспорта нефти, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. Он предположил, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США, которые таким образом пытаются снизить цены на топливо перед парламентскими выборами.

    «Объем добычи нефти Объединенными Арабскими Эмиратами определялся не квотами ОПЕК и ОПЕК+, а экспортными возможностями», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.

    Собеседник напомнил, что в условиях ограничения судоходства в Ормузском проливе ОАЭ экспортируют сырье только по одному маршруту – через порт Фуджейра, используя нефтепровод ADCOP, который напрямую доставляет нефть на восточное побережье. Его пропускная способность ограничена 1,8 млн баррелей в сутки.

    По мнению аналитика, решение Абу-Даби нелогично: государство не может увеличить объемы добычи и экспорта. Юшков допускает, что такой шаг ОАЭ может быть элементом сделки с США. Как напомнил эксперт, ранее появились сообщения о том, что Эмираты запросили финансовую помощь у Штатов. Возможно, Вашингтон выдвинул условием – выход Абу-Даби из ОПЕК.

    «Администрации Дональда Трампа принципиально важно сбить мировые котировки на нефть и тем самым сдержать цены на топливо на внутреннем рынке. Известно, что чем дороже бензин и дизель в США – тем ниже поддержка со стороны избирателей. То есть республиканцы рискуют проиграть в Конгрессе», – пояснил спикер.

    Как бы то ни было, решение ОАЭ – болезненное и для ОПЕК, и для ОПЕК+. «Есть риск, что организация стран – экспортеров развалится. Например, другие участники могут заявить о нежелании сдерживать добычу или посчитать, что Абу-Даби пользуется результатами их усилий по удержанию цен на нефть, и тоже выйти из соглашения», – рассуждает Юшков.

    По его оценкам, в случае реализации такого сценария в условиях открытого Ормузского пролива на мировом рынке начнется перепроизводство, а цены упадут. «Это негативно скажется и на России. При падении котировок на нефть нужно будет сокращать расходы бюджеты», – заключил собеседник.

    Ранее ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+. Как сообщает местное издание WAM, решение принято на фоне истощения мировых запасов нефти и роста спроса на энергоресурсы. Таким образом, Эмираты планируют свободно нарастить уровень добычи, минуя жесткие ограничения организаций.

    При этом, как напоминает Reuters, ОАЭ остаются одним из крупнейших нефтедобытчиков в регионе и их формальный уход ослабляет ОПЕК и ОПЕК+ как структуры координации. Потеря такого давнего партнера может привести к хаосу и ослабить группу, которая обычно стремилась демонстрировать единство даже в самые сложные геополитические моменты.

    Тем не менее, Эмираты заявляют о приверженности ответственной нефтяной политике с фокусом на стабильность глобального рынка. Страна, несмотря на выход из ОПЕК и ОПЕК+, намерена продолжить инвестиции в развитие энергетических цепочек поставок и инфраструктуры для обеспечения надежности экспорта.

    Формально решение вступает в силу 1 мая 2026 года, после чего ОАЭ прекратят участие в заседаниях, дискуссиях и соглашениях по квотам ОПЕК и ОПЕК+. Директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели заявила, что Эмираты тем не менее продолжат тесно сотрудничать и укреплять взаимодействие с партнерами.

    28 апреля 2026, 13:24 • Новости дня
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские власти принимают меры для предотвращения атак на нефтеперерабатывающие заводы и города со стороны киевского режима, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что ведется напряженная работа по недопущению атак киевского режима на нефтеперерабатывающие заводы и города Российской Федерации, передает РИА «Новости».

    Песков, комментируя недавнюю атаку на нефтекомплекс в Туапсе, отметил: «Ведется напряженная работа в этом направлении».

    Ранее на территории НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар из-за падения фрагментов сбитого беспилотного аппарата.

    Для тушения пожара губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев направил 164 человека.

    28 апреля 2026, 17:12 • Новости дня
    Путин заявил об уникальности бесплатной скорой помощи России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на церемонии открытия модульных скоропомощных приемных отделений подчеркнул уникальность отечественной службы скорой помощи.

    По его словам, система работает оперативно и бесплатно, а также соблюдает единые стандарты и алгоритмы оказания помощи, передает ТАСС.

    «Российская служба скорой помощи поистине уникальна. Она работает безотлагательно и бесплатно по единым стандартам и алгоритмам. Выезжает к больным и пострадавшим в кратчайшие сроки, независимо от времени суток», – отметил Путин.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее анонсировал открытие Путиным новых объектов скорой помощи в регионах.

    В январе в России установили норматив приезда скорой помощи.

    28 апреля 2026, 14:50 • Новости дня
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией из-под стражи освобожден российский археолог Александр Бутягин, находившийся под угрозой выдачи украинским властям.

    Российский археолог Александр Бутягин покинул польскую тюрьму благодаря состоявшемуся обмену заключенными между Польшей и Белоруссией, передает РИА «Новости». Информацию об освобождении ученого подтвердил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

    «Один из людей, которых мы обменяли, это российский историк, который находился в процессе выдачи Украине», – сказал глава польского внешнеполитического ведомства, отвечая на вопросы журналистов о деталях проведенного обмена.

    В Центре общественных связей ФСБ России подтвердили успешное возвращение соотечественников, ранее незаконно удерживаемых в недружественных странах.

    Вместе с ученым в Россию вернулась супруга военного, проходящего службу в составе миротворческого контингента в Приднестровье.

    Подготовка к этому событию потребовала сложного взаимодействия на международном уровне. По данным агентства БелТА, в закрытых переговорах между КГБ Белоруссии и Агентством разведки Польши приняли участие спецслужбы семи государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, польские спецслужбы задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины в декабре 2025 года. МИД России выразил решительный протест послу Польши из-за этого инцидента. Позже суд Варшавы одобрил экстрадицию ученого киевским властям.

    28 апреля 2026, 18:36 • Новости дня
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России временно запретили ввоз и продажу минеральной воды «Джермук» из-за несоответствия продукта заявленной на маркировке информации и нарушений состава, сообщили в Роспотребнадзоре.

    Роспотребнадзор временно приостановил ввоз и оборот минеральной воды «Джермук» на территории России. Ограничения касаются продукции с датами изготовления: 17 февраля, 5 марта, 13 марта, 12 января, 19 февраля, 27 марта, 10 января 2026 года, 18 ноября, 24 ноября, 22 ноября, 23 октября 2025 года, сообщает ведомство.

    Там объяснили, что «продукция не соответствует информации, указанной в маркировке, что является нарушением», – говорится в официальном сообщении. Также установлено превышение содержания гидрокарбоната-ионов, хлоридов и сульфатов в воде.

    Роспотребнадзор отметил, что некорректная маркировка и недостоверная информация о лечебных свойствах воды могут привести к неэффективному лечению и даже ухудшению здоровья потребителей. В связи с этим информацию о временном запрете направили в Центр развития перспективных технологий для блокировки реализации воды «Джермук» через систему обязательной маркировки.

    Ранее в Северной Осетии возобновили расследование обстоятельств смерти мужчины после употребления минеральной воды «Джермук».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2024 года житель республики скончался в больнице после госпитализации с ожогом пищевода, который получил после глотка из бутылки «Джермук». Семья погибшего подала иск к производителю напитка на 1,5 млрд рублей.


    28 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Валерия Городецкая

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и альянса ОПЕК+, начиная с 1 мая 2026 года, пишет эмиратское агентство WAM.

    В сообщении WAM подчеркивается, что этот шаг продиктован стратегическими и экономическими интересами страны, а также долгосрочными планами развития энергетического сектора Эмиратов, передает РИА «Новости».

    Власти Эмиратов объяснили, что страна по-прежнему намерена оставаться ответственным и надежным производителем, ориентированным на будущее мировых энергетических рынков.

    «Мы переживаем беспрецедентный период, когда стратегические запасы нефтепродуктов истощаются до пугающего уровня», – говорится в сообщении.

    В марте страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 206 тыс. баррелей в апреле.

    28 апреля 2026, 23:49 • Новости дня
    Минобороны сообщило о формате парада 9 мая на Красной площади

    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с оперативной обстановкой парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2026 года пройдет без участия колонны военной техники, сообщило Минобороны России.

    В пешем строю по Красной площади в Москве пройдут военнослужащие высших учебных заведений всех видов и родов войск, сообщает Минобороны России в «Максе».

    «Воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники, в связи с текущей оперативной обстановкой принимать в этом году участия в военном параде не будут», – говорится в сообщении.

    Во время трансляции парада зрителям покажут работу бойцов в зоне специальной военной операции и военнослужащих на боевом дежурстве. В эфире продемонстрируют расчеты Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и экипажи кораблей Военно-морского флота.

    Авиационная часть праздника включит пролет пилотажных групп. В финале торжества экипажи штурмовиков Су-25 окрасят небо над Москвой в цвета государственного флага.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральную репетицию военного парада назначили на 7 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что торжественное шествие в честь 9 мая традиционно пройдет на Красной площади, однако добавил, что точный формат мероприятия станет известен позже.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

    28 апреля 2026, 15:42 • Новости дня
    ФСБ показала обменянных на россиян молдавских разведчиков

    Tекст: Елизавета Шишкова

    ФСБ опубликовала видео с молдавскими разведчиками после обмена на двух россиян.

    Российские силовики распространили видеоролик с иностранными шпионами, передает РИА «Новости». На опубликованных кадрах запечатлено, как сотрудники ведомства ведут разведчиков под руки и сажают в микроавтобус.

    Известно, что переданные иностранцы являлись кадровыми офицерами молдавской спецслужбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский археолог Александр Бутягин покинул польскую тюрьму в рамках обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Ранее польские спецслужбы задержали ученого по запросу Украины.

    Федеральная служба безопасности России пресекла деятельность двух агентов разведки Молдавии в Москве.

    28 апреля 2026, 15:59 • Новости дня
    Минобороны Ирана назвало условие открытия Ормузского пролива

    @ REUTERS/File Photo/File Photo

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Минобороны Ирана генерал Реза Талаи-ник сообщил, что движение торговых судов через Ормузский пролив возобновится только при условии отсутствия угрозы для безопасности страны.

    «Беспрепятственное движение торгового флота (через Ормузский пролив) после окончания войны будет осуществляться в том случае, если не возникнет угрозы безопасности Ирана», – заявил генерал, его цитирует агентство Tasnim, передает ТАСС.

    Ранее Иран открыл счета в четырех валютах для сборов за проход судов через Ормуз.

    Президент Франции Эммануэль Макрон решил договориться с Ираном об открытии Ормузского пролива.

    28 апреля 2026, 12:37 • Новости дня
    МИД сообщил о жертвах среди российского Африканского корпуса в Мали
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В результате скоординированных атак, осуществленных 25 апреля террористическими группами, связанными с «Аль-Каидой» (признана террористической, запрещена в России), и туарегскими сепаратистами, в Мали зафиксированы жертвы среди сотрудников российского Африканского корпуса, заявил замглавы МИД Георгий Борисенко.

    Борисенко, выступая на заседании международного комитета Совета Федерации, отметил, что нападения произошли 25 апреля и одновременно затронули различные части Мали, в результате имеются жертвы с «нашей стороны», передает РИА «Новости».

    Также дипломат сообщил, что во время атак весь персонал посольства России, включая женщин и детей, был оперативно собран внутри здания. Сотрудники «Африканского корпуса» присоединились к ним для оказания поддержки, а местная полиция оцепила территорию вокруг дипмиссии для обеспечения безопасности.

    Ранее российские военнослужащие из Африканского корпуса отбили масштабную атаку боевиков в Мали.

    Посольство России в африканской республике решительно осудило подлые нападения террористических группировок.

    Бойцы Африканского корпуса совместно с частями президентской гвардии удержали государственные здания в столице страны.

    28 апреля 2026, 18:50 • Новости дня
    Эксперт предрек провал украинского шантажа из-за поставок российского зерна Израилю

    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Киев и Брюссель не могут предоставить четких доказательств, что Россия торгует с миром зерном, выращенным именно на территории новых регионов. Поэтому попытки Украины спекулировать на теме вывоза продовольствия из Донбасса и Новороссии будут малоэффективны, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Киев возмутился поставкой в Израиль зерна из новых регионов России.

    «Определить, из каких российских регионов в израильские порты доставляется зерно, можно только методом визуального наблюдения. Для этого на Украине с 2022 года при поддержке спецслужб действует целый ряд НКО. Они отслеживают – по мере возможности – экономическую деятельность РФ в Донбассе и Новороссии», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «В рамках этой деятельности в отечественных портах и прибрежных городах вербуются специальные агенты, которые тайно сотрудничают с противником. Они следят за прибытием и погрузкой зерновых, сопоставляют маршруты движения судов и всю полученную информацию направляют на Украину», – продолжил собеседник.

    «Украинские НКО и спецслужбы, в свою очередь, оценивают весомость собранных доказательств. Если они считают, что зерно действительно было собрано в новых регионах России, профильные общественные деятели пытаются донести информацию до украинских и европейских госорганов, а также до максимального числа международных некоммерческих структур», – детализировал собеседник.

    «У украинцев и их агентов на российской территории нет других способов определить родину зерна. Документы могут быть сделаны какие угодно, а транспондеры на судах отключают, что затрудняет их отслеживание. Пшеница же сама по себе ничем не различается – те же 12,5% белка, что приходится на зерно из Херсонской области, есть и в кубанских сортах», – подчеркнул он.

    «Впрочем, Украине и не нужно юридических доказательств для создания шумихи вокруг поставок российского зерна на экспорт. Далее все зависит от того, какой «хор» подключится к созданному ажиотажу. Если к критике Тель-Авива присоединится тяжеловесная евробюрократия, вроде главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, то Израилю, конечно, придется ответить что-то дежурное, но от закупок продовольствия он вряд ли откажется», – спрогнозировал экономист.

    Он также допустил, что Киев может попробовать использовать эту схему для шантажа и давления на другие страны, обвиняя их в получении зерна из Донбасса и Новороссии. «Но это не увенчается успехом. Тем не менее, какие-то минимальные дипломатические проблемы для Москвы подобные выходки создать могут», – резюмировал Лизан.

    Ранее представитель ЕС по иностранным делам Ануар Эль Ануни сообщил изданию Haaretz, что Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении израильских физических и юридических лиц, причастных к поставкам из России пшеницы, выращенной в Донбассе и Новороссии.

    По данным СМИ, в минувшее воскресенье судно Panormitis зашло в акваторию Хайфы и ожидало разрешения на вход в порт. На фоне инцидента МИД Украины вызвал посла Израиля. Глава дипведомства Андрей Сибига заявил, что Киев еще 15 апреля обращался к Тель-Авиву из-за аналогичной проблемы. Тогда в Израиле объяснили, что задержать судно уже было невозможно, поскольку оно покинуло порт.

    Украина также готовит санкционный пакет против лиц и компаний, которые причастны к поставкам, заявил Владимир Зеленский. «Покупка украденного в любых нормальных странах является деянием, которое влечет за собой юридическую ответственность. Власти Израиля не могут не знать, какие суда и с каким грузом прибывают в порты страны», – пояснил он.

    Российская сторона не будет вмешиваться в дипломатический конфликт Киева и Тель-Авива, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему мировой кризис продовольствия является цепной реакцией углеводородной ломки.

    28 апреля 2026, 19:52 • Новости дня
    Роскомнадзор перенаправил в Минкультуры вопрос о блокировке сериала «Метод-3»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Роскомнадзор переадресовал вопросы о блокировке сериала «Метод-3» Министерству культуры.

    В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что решения по подобным вопросам находятся вне их компетенции, передает ТАСС.

    «Решение в отношении фильмов принимает Минкультуры. За разъяснением причин нужно обращаться в упомянутое ведомство», – заявили представители Роскомнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские онлайн-кинотеатры удалили третий сезон сериала «Метод» по предписанию надзорных органов. Ранее Госдума приняла закон о блокировке дискредитирующих традиционные ценности фильмов. Ксения Собчак из-за требований ведомства скрыла с платформы YouTube интервью с Сергеем Григорьевым-Апполоновым.

