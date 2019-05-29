СК возбудил дело против ВСУ после обстрела мирных жителей с беспилотника

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела украинским беспилотником жителей Донбасса, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

«По данным следствия, 27 мая военнослужащие вооруженных сил Украины и национальной гвардии, удаленно управляя беспилотным летательным аппаратом, оснащенным взрывным устройством, используемым в качестве сбрасываемого снаряда, произвели его прицельный сброс на один из жилых домов в Горловке в Донецкой народной республике», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате нападения была ранена женщина 1948 года рождения и малолетняя девочка 2013 года рождения, отметили в СК.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»)», – отметило ведомство.

СК регулярно возбуждает и расследует уголовные дела по обстрелам мирных жителей Донбасса украинскими военнослужащими. Так, в середине мая ведомство возбудило уголовные дела после обстрелов из стрелкового оружия, в результате которых пострадали двое мужчин. До этого СК возбуждал дело против украинских силовиков после подрыва мины и обстрела в Донбассе, в результате которых пострадали мужчина и женщина.