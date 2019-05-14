СК завел уголовные дела из-за ранений мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов мирных жителей Донбасса, произведенных ВСУ и нацгвардией Украины.

Прицельный обстрел в поселке шахты Трудовская в ДНР 8 мая военнослужащие провели из стрелкового оружия, в результате пострадал не участвующий в конфликте 56-летний мужчина, сообщается на сайте ведомства.

Прицельный артиллерийский огонь из тяжелых видов вооружения ВСУ открыли 10 мая по поселку Калиново в ЛНР. СК подчеркивает, что обстрел велся по объектам гражданской инфраструктуры. Из-за обстрела ранение получил 52-летний не участвующий в конфликте мужчина.

По этим фактам Главное следственное управление СК России возбудило уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК – «Применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Ранее российские следователи возбудили уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны против украинских силовиков после подрыва мины и обстрела в Донбассе, в результате которых пострадали мужчина и женщина.