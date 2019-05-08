СК завел дела против украинских военных из-за ранений мирных жителей в Донбассе

Российские следователи возбудили уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны против украинских силовиков после подрыва мины и обстрела в Донбассе, в результате которых пострадали мужчина и женщина.

«Украинская сторона продолжает игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня, предусмотренные Протоколом о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандумом к нему. При этом методы украинских силовиков становятся все более изощренными и циничными. Мирные граждане, не участвующие в военном конфликте, подвергаются опасности в тех местах и условиях, где этого быть не должно», – сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, передает РИА «Новости».

Как сообщили в ведомстве, женщина получила ранения после взрыва боеприпаса, установленного на Новодевичьем кладбище в Донецке. Также военные ВС Украины обстреляли автомобиль в районе поселка Еленовка ДНР, в результате был ранен мужчина.

«По данным фактам Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления... «применение запрещенных средств и методов ведения войны», – сказала Петренко.

Ранее украинские силовики обстреляли автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции.