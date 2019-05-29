Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в среду вырос на 20 копеек – до 64,92 рубля, курс евро поднялся на 17 копеек, составив 72,41 рубля.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 67,94 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

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