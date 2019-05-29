В Польше Качиньскому пригрозили судом за оскорбление России

Бывший депутат сейма Польши, глава партии KORWiN Януш Корвин-Микке призвал лидера партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского ответить перед Государственным трибуналом за оскорбление России.

Он призвал наладить отношения с Москвой и заявил, что «тот, кто отталкивает от себя Россию, – совершает преступление», передает РИА «Новости» со ссылкой на портал niezalezna.pl.

«За то, что он (Качиньский) оскорбляет Россию, за то, что он портит отношения с Россией, он должен ответить перед судом, потому что сейчас угрозу для нас представляет собой Украина», – отметил Корвин-Микке.

По его словам, фашистские движения на Украине сейчас не пользуются особой поддержкой, но она «больше, чем у Гитлера за три года до его прихода к власти». Россию же он назвал «врагом врага», с которым следует налаживать отношения.

«Право и справедливость» – правящая партия в Польше. Согласно данным exit poll социологической лаборатории Ipsos, на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов Европарламента в Польше PiS лидирует, получив 42,4% голосов. Как отмечает портал niezalezna.pl, партия Януша Корвин-Микки набрала лишь 4,55% голосов, поэтому ей не удалось получить ни одного мандата в ЕП.

Качиньский не раз позволял себе острые высказывания в адрес России. В частности, перед выборами в Европарламент он бездоказательно обвинил Москву во вмешательстве в дела Польши.

Кроме того, Ярослав Качиньский является одним из сторонников идеи якобы намеренного крушения Ту-154М его брата Леха Качиньского под Смоленском. Так, польская комиссия по расследованию крушения Ту-154М под Смоленском утверждает, что на обломках самолета якобы обнаружены следы взрывчатого вещества.