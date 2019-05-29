Туск назвал Brexit «вакциной от евроскептиков» для ЕС

Председатель Европейского совета Дональд Туск после неформального саммита ЕС, который был посвящен обсуждению результатов выборов в Европарламент, заявил, что выход Великобритании из ЕС (Brexit) стал для Евросоюза «вакциной от евроскептицизма».

«Когда европейцы увидели, что Brexit означает на практике, они сделали выводы. Brexit стал вакциной против пропаганды и «фейковой антиевропейской информации», – заявил Туск, слова которого передает ТАСС.

Глава Евросовета также выразил предположение, что Евросоюз становится менее «радикальным», поскольку «многие радикальные популистские партии (к которым он относит евроскептиков, – прим. ВЗГЛЯД) начали выступать с более взвешенных позиций, не против Евросоюза, а за его реформирование».

Ранее бывший глава Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фарадж, чье движение за Brexit с большим отрывом победило на выборах в Европарламент, предсказал, что вслед за Британией из Евросоюза выйдет Италия.