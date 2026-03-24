Гжель стала первым российским брендом с международной защитой

Гжельская роспись первой в России получила международную правовую охрану
Гжельская роспись по фарфору стала первым российским брендом, получившим международную правовую защиту в рамках Лиссабонской системы.
Уникальный художественный промысел обрел статус первого отечественного наименования места происхождения товара с зарубежной регистрацией, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, передает РИА «Новости»..
В ведомстве подчеркнули: «Всемирно известная российская гжельская роспись по фарфору стала первым российским наименованием места происхождения товара (НМПТ), получившим международную правовую охрану в рамках Лиссабонской системы международной регистрации НМПТ и географических указаний».
Россия присоединилась к Женевскому акту Лиссабонского соглашения о наименованиях мест в мае 2023 года. Администратором данного договора выступает Всемирная организация интеллектуальной собственности.
Теперь правовая охрана предоставлена бренду в таких государствах, как Албания, Гана, КНДР, Перу, Швейцария и других. Также защита действует на территории 17 стран Африканской организации интеллектуальной собственности.
На аналогичный статус сейчас претендует «Вологодское кружево».
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспатента Юрий Зубов сообщил о признании прав на бренд «Гжель» более чем десятью государствами.
Еврокомиссия ранее отказала в регистрации этого наименования места происхождения товара из-за санкций.
Патентный поверенный Дмитрий Маркин оценил вероятность потери Россией прав на данное обозначение в Евросоюзе.