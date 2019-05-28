В Ростовской области совершено вооруженное нападение на полицейского

В городе Каменск-Шахтинский Ростовской области вооруженный ножом мужчина совершил нападение на полицейского, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В региональном главке рассказали, что сотрудник полиции в свободное от службы время увидел мужчину, который подозрительно себя вел, передает «Интерфакс».

«При попытке задержания, гражданин оказал сопротивление и нанес сотруднику полиции резаные ранения, после чего скрылся», – сообщили в пресс-службе главка.

Пострадавший сотрудник полиции был госпитализирован. Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.

В минувшую пятницу на полицейского напали в Тульской области.