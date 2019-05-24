На полицейского напали в Тульской области

Полицейский в Тульской области попал в больницу после нападения на него, сообщает региональное УМВД.

«В УМВД по Тульской области поступило сообщение о совершении противоправного деяния в отношении сотрудника полиции. В настоящее время он госпитализирован», – сообщило ведомство в своем паблике во «ВКонтакте»

В сообщении уточняется, что сейчас проводятся мероприятия по установлению и обнаружению причастных к происшествию и выяснение обстоятельств произошедшего.

По данным РЕН-ТВ, на полицейского якобы напали трое мужчин, они избили сотрудника правоохранительных органов и забрали его табельное оружие. По тем же данным, они выстрелили в него, бросили оружие и скрылись.

«Информация о похищении табельного оружия у полицейского не соответствует действительности, оружие у него не похищалось», – пояснил глава пресс-службы ГУМВД по Тульской области Андрей Ярцев, передает РИА «Новости».

«Можем только сказать, что про табельное оружие – неправда», – прокомментировал информацию замначальника пресс-службы УМВД по региону Сергей Сергейчев.

Ярцев пояснил, что на данный момент точно не известно, что именно произошло, и говорить о «расстреле» полицейского преждевременно.

«В полицию поступило сообщение о том, что в отношении сотрудника полиции совершено противоправное деяние, были причинены ему телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице», – заключил Ярцев.

В марте неизвестный напал с ножом на сотрудника полиции в Нижнекамске, после полученных ранений полицейский скончался.