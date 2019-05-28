Писательницу-феминистку в США разоблачили в прямом эфире

Американской писательнице и феминистке Наоми Вульф, выпустившей книгу о преследовании геев в викторианские времена, в прямом эфире пришлось признать, что она в своем произведении выстроила аргументацию на несоответствующем действительности факте.

В вышедшей на прошлой неделе в Великобритании книге «Гонения: Секс, цензура и криминализация любви» Вульф пишет, что в викторианскую эпоху геев казнили, пишет Би-би-си.

Всю свою аргументацию она основывает на данных из архивов центрального уголовного суда в Лондоне, где она обнаружила большое количество судебных дел с приговором «записанная смерть» (death recorded).

Писательница решила, что это означает приговор к смертной казни, который был приведен в исполнение. Однако в прямом эфире ведущий Би-би-си сообщил, что в XIX веке это словосочетание имело совсем другое значение: оно означало уверенность судьи в том, что осужденный имел много шансов быть помилованным.

Ведущий также обратил внимание на то, что одного из главных персонажей книги Вульф на самом деле не казнили (как написала автор) за гомосексуальные отношения с мальчиком, а отпустили на свободу после двух лет заключения.

После этого ведущий добавил, что, несмотря на заявления Вульф в книге о десятках казненных в викторианскую эпоху геев, на самом деле нет ни одного примера подобных казней.

Гомосексуальных мужчин в Великобритании приговаривали к тюремному сроку до декриминализации однополых отношений в 1967 году. При этом однополые отношения среди женщин в то время не карались.