Минобороны опровергает наличие массовой практики поборов в российской армии

Министерство обороны отреагировало на публикацию газеты ВЗГЛЯД, в которой военнослужащие рассказывали о практике финансирования служебных нужд из собственного кармана. Военное ведомство заявляет, что подобные сообщения полностью не соответствуют действительности.

В газету ВЗГЛЯД поступило официальное заявление Министерства обороны на публикацию «Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана». В тексте публикации газета приводила свидетельства действующих и бывших военнослужащих, которые рассказывали о том, как вынуждены на собственные деньги покрывать служебные расходы. Собеседники газеты предпочли сохранить свою анонимность, опасаясь проблем по служебной линии.

Министерство обороны опровергает данную информацию.

«Материал... о якобы существующей в российской армии практике содержания военнослужащими за свой счет хозяйства своих воинских подразделений... не соответствует действительности». Военное ведомство утверждает, что автор «не приводит в подтверждение надуманной им самим проблемы ни одного доказательства».

Министерство обороны заявляет, что такая практика имело место быть, но лишь в прошлом. «Рассказы «свидетелей» относятся к действительно сложному для нашей армии периоду 1990-х - начала 2000-х годов, характеризовавшемуся отсутствием должного финансирования и обеспечения во всех сферах ее деятельности. Сравнение тех пор с сегодняшней повесткой дня российской армии является недобросовестным...».

«В Вооруженных силах давно нет никаких проблем с доведением до военнослужащих положенного денежного довольствия, вещевого имущества и других видов обеспечения. При этом не отрицается и тот факт, что военнослужащие могут приобретать за свой счет дополнительные комплекты или предметы военной формы одежды сверх установленных норм обеспечения для личного пользования, никто им этого запретить не может», говорится в заявлении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.