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27 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 10:19  |  vz.ru
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Новый ледокол даст России гигантские преимущества в Арктике

Новый ледокол станет одной из основ российского влияния в АрктикеФото: vk.com/baltzav
На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге 25 мая спущен на воду третий атомный ледокол проекта 22220 «Урал». Это событие является знаковым для российского присутствия в Арктике. Ледоколы данного проекта обеспечат нашей стране принципиально важные геополитические преимущества и многократно окупят свою огромную стоимость. Каким образом?  Подробности...
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Главные выводы из резонансных дел миллиардеров-полковников

Одна из немногих фотографий Кирилла Черкалина, найденная журналистамиФото: Экстренный вызов 112/Youtube
Борьба с коррупцией носит системный характер и затрагивает все ведомства, невзирая на чины и звания – об этом напомнили в Кремле. Поводом стало громкое дело полковника Черкалина из «банковского» отдела ФСБ: при обысках было найдено более 12 млрд рублей только наличными. Дело Черкалина имеет огромное значение, являясь прямым продолжением громкого дела полковника Захарченко. Подробности...
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Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны? Подробности...
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Кто вооружил наступающих в Сирии боевиков

Бронетехнику боевикам поставляет Турция, сообщает западная прессаФото: Hosam Katan/Reuters
Боевики в Идлибе устраивают танковые атаки и обстреливают сирийскую армию из ракетных систем залпового огня. По данным западных СМИ, тяжелая техника и другие серьезные вооружения идут к джихадистам потоком из Турции. Чтобы остановить наступление армии Асада, Турция провоцирует ссору с Москвой? Или же сообщения о поставках оружия – «фейк-ньюс» и месть Запада за российско-турецкую сделку по С-400? Подробности...
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«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
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Суть всех украинских властей одна – Антироссия

Дмитрий Родионов, политолог
Не надо обольщаться: Украину мы потеряли, и любой новый политический проект может быть либо столь же, либо более антироссийским, чем предыдущий, но никак не меньше. И никакой Зеленский не сможет это изменить. Подробности...
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Война Трампа с Huawei проверит обороноспособность России

Дмитрий Комиссаров, генеральный директор компании «Новые облачные технологии»
Страна, размером с Россию и с ее амбициями, без собственной микроэлектроники не выживет. Сейчас начинается эпоха IoT, которая сулит нам множество угроз. Пока России удается соблюдать баланс сил на принципе ядерного сдерживания. Подробности...
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Российские офицеры платят миллионы за подлодки и самолеты

Никита Коваленко, политический обозреватель
Следственный комитет ввел довольно странную практику: судиться с российскими офицерами за нанесение материального ущерба и заводить на них уголовные дела. Порядок в армии – основа всего. Но методы вызывают вопросы. Подробности...
Обсуждение: 41 комментарий
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    Какого зрелища лишил москвичей запрет гей-парада

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      Тереза Мэй со слезами на глазах объявила об отставке

      Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в пятницу объявила о своей скорой отставке с поста лидера Консервативной партии и, соответственно, с поста главы правительства. Свои полномочия она сложит 7 июня. Во время своей речи Мэй не смогла сдержать слез.
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      Умерла самая сердитая кошка интернета

      Грампи Кэт - самая сердитая кошка интернета и героиня многочисленных мемов умерла 14 мая на руках у своей хозяйки в возрасте семи лет. Причиной смерти стала инфекция мочевого пузыря. Настоящая кличка кошки - Соус Тардар
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          Простят ли Украине долги?
          • Да, полностью

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            Российские офицеры финансируют армию из собственного кармана

               27 мая 2019, 10:06
            Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
            Текст: Андрей Веселов

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            В российской армии за последние годы сложилась система добровольно–принудительных поборов. Офицеры, которые после реформ Сердюкова стали получать якобы «слишком много», теперь за свой счет участвуют в содержании хозяйства своих подразделений – сбрасываются на оргтехнику, ремонт, форму. Как это произошло, и что рассказывают вынужденные «спонсоры» Минобороны?

            Служба за свой счет

            «С учетом того, что у командиров практически полностью отсутствуют в распоряжении финансовые средства, то как вы думаете, каков процент частей, где практикуют «спонсорскую помощь МО РФ»? – рассказывает старший офицер Центрального военного округа, который просит называть его Космолов. – По поводу размеров, редко она превышает процент премии, которого можно лишиться, не выполнив задачу вышестоящего начальства. Фурнитура на форму приобретается практически в 100% случаев. Так как новый элемент ввели вчера, строевой смотр завтра, а на склад новинку завозить никто и не планировал».

            «Приходите в любую часть и спрашивайте: откуда карандаш, ручка, бумага, комп, принтер, сканер, ватман, плакаты, линолеум, обои, краска, окна, двери, практически все, что видите, –

            продолжает другой офицер, Евгений. – Проверьте накладные получения на складе и закрепления в материальной группе, документы списания и передачи. У вас сразу нарисуется картина, откуда это все берется и сколько примерно это все стоит. Потом умножаете на количество частей в стране и получаете сумму, которая не выделена МО на это все».

            Конкретных примеров очень много, и они чрезвычайно разнообразны. В одной из частей майор-топограф вынужден за свой счет покупать топографическую модель, в другой офицеры сбрасывались на плоттер, в третьей – покупали себе форму. Скидываются и в самых обычных частях, и в центральном аппарате министерства. Мелкий, но всем порядком надоевший вопрос – шевроны и нашивки. «Это вообще одна большая афера, они же постоянно меняются, соответственно, их никогда нет», говорит один из собеседников газеты ВЗГЛЯД.

            Отставной подполковник Николай Баталов, бывший командир 74-й бригады, один из ближайших друзей генерала Льва Рохлина, тоже признает практику поборов.

            Подполковник Николай Баталов (фото: кадр из видео)
            Подполковник Николай Баталов (фото: кадр из фильма А. Невзорова «Ад»)

            «В Союзе ничего похожего не было, – рассказывает Баталов. – Могли скинуться на подарок на день рожденья, бутылку, конфеты, но это без всякой «обязаловки», просто по-человечески. В девяностые люди вообще без зарплаты сидели. А сейчас да, на самообеспечении фактически. Я ушел из армии давно, но контакты, друзья там остались. Десять человек я отправил в армию. И что же? Форму они себе покупали сами».

            Факт поборов признает и приятель Баталова, экс-командир разведки 8-го гвардейского корпуса Александр Зеленько. «Есть такая байда», говорит он, но детали не раскрывает.

            «У нас два варианта обеспечения шевронами и нашивками. Первый вариант – подаю в вещевую службу заявку с фамилиями и инициалами прибывших военнослужащих, необходимое количество шевронов и жду, когда все заказанное придет в роту через вещевой склад. Обычно приходит через год, после увольнения данных военнослужащих в запас. Вариант второй – беру в руки денежку, сажусь в свой старенький «Логан» и еду на другой конец нашего немаленького города в военное ателье, где все вышеперечисленное изготавливается обычно в течение недели», – рассказывает еще один офицер, Илья.

            Отдельная статья расходов – представительские траты. Если в часть приезжает большое начальство, то его надо хорошо встретить. И офицеры снова скидываются.

            Плати штраф и свободен

            Одним из первых, кто рассказал о системе поборов в армии, был Игорь Сулим, летчик-инструктор Липецкого центра боевого применения и переучивания летного состава. Якобы деньги шли на нужды части. Тогда в армии только появились первые сердюковские премии. Действительно очень приличные суммы. Вот только выдавали их не всем, а наиболее отличившимся. Или – второй вариант – тем, кто часть премии был готов пожертвовать. Сулим, которому стали ежемесячно начислять по приказу Сердюкова 52 тыс. рублей, должен был отдавать обратно порядка 13 тысяч.

            Публикация этих данных в блоге летчика вызвала скандал и расследование. Правда, самого Сулима после этого выпроводили из военной авиации по «состоянию здоровья». Это, однако, не помешало ему устроиться пилотом в гражданскую авиацию. Сейчас он работает на китайских авиалиниях, хотя часто бывает в Москве.

            «С тех пор ситуация только ухудшилась, и ухудшилась значительно, – рассуждает Сулим. – Стала более массовой. В армии об этом знают, но открыто говорить не будут. После этого человека могут уволить, создать проблемы. В самом лучшем случае жертва поборов обращается в прокуратуру и суд. И толку от этого немного. Проблемы все равно будут».

            Действительно, в делах о поборах, которые доходят до судов и проходят тихо и безо всякой огласки, обвиняемые получают законные, но смешные наказания – штрафы, и благополучно возвращаются на службу.

            Корреспондент газеты ВЗГЛЯД ознакомился с двумя решениями 235-го гарнизонного военного суда по делам 1-58/2017 и 1-60/2017. Оба решения находятся в открытом доступе, но вся личная идентифицирующая участников процесса информация оттуда изъята. Там числятся, например, потерпевшие № 1, 2 и 3, прокурор БПФ, адвокаты БВА и ЦОВ. Адреса и номера частей также изъяты. Единственное исключение – это фамилии подсудимых: командир войсковой части Гасилин и гвардии капитан Кусторовский. Таким образом, если не знать этих фамилий, найти судебные решения в базе данных невозможно.

            Согласно материалам, оба офицера регулярно вымогали у подчиненных различные суммы «на нужды дивизиона», а в противном случае угрожали «писать рапорта о ненадлежащем исполнении ими служебных обязанностей». Так, Кусторовский за год получил только с троих подчиненных 137 тыс. рублей. И получил наказание в виде штрафа... в 50 тысяч. Гасилин заплатил штраф еще меньше – 40 тысяч.

            Летчик-инструктор Игорь Сулим (фото: кадр из видео)
            Летчик-инструктор Игорь Сулим (фото: кадр из видео)

            «Относительно недавняя новация – командировки за свой счет, – продолжает Игорь Сулим. – Деньги на командировку не всегда приходят вовремя. И офицеру говорят: езжай сам, потом отдадим».

            «Командировки за свой счет бывают из-за несвоевременного доведения оснований на командировку или из-за отсутствия средств на статье», – подтверждает Космолов.

            При этом в военном ведомстве пытаются всячкски экономить. В распоряжении газеты ВЗГЛЯД оказалось письмо федерального казенного учреждения «Управление финансового обеспечения Министерства обороны Российской Федерации по Свердловской области» в адрес командиров войсковых частей 71592, 45123 и 77979. В письме ссылаются на указание заместителя министра Т.В. Швецовой от 29 ноября 2018 года № 180/4/8343, в соответствии с которым «все полеты воздушных судов к служебным командировкам не относятся». А соответственно суточных командировочных пилотам не видать.

            Без командировочных остались и 27 военнослужащих ВМФ, отслуживших в Сирии. Как рассказал газете ВЗГЛЯД адвокат моряков Александр Федорченко, суд решил, что надбавки и компенсации за боевую командировку им «не положены». Ссылается суд на министерские документы.

            «Докажи, что ты не верблюд!»

            Причина сложившейся нездоровой ситуации – забюрократизированность и крайняя медлительность в управлении финансовыми потоками в армии. Причем

            сделано это было не по злому умыслу, а чтобы прекратить воровство на уровне конкретных частей. Но когда в частях не стало лишних денег, их стали с удвоенной силой отбирать у самих военных.

            «Да, по зарплате – все стабильно, вопросов нет, – рассказывает Михаил, офицер одной из бригад Дальневосточного округа. – А вот, скажем, командировочные или расходы на дорогу идут не напрямую в часть, а через эти «управления финансового обеспечения» и их филиалы, а они не всегда находятся в одном месте с частями и деньги «тормозят». С контрактами вообще «шикарная» ситуация: они заключаются на три года, а компьютер, например, нужен сейчас. Можно заключить допсоглашение, найти еще трех поставщиков, провести конкурс – это пара месяцев минимум. А компьютер нужен сейчас!»

            Но проблемы с тем, чтобы купить, это только начало. С купленным предстоит еще по-хорошему расстаться.

            «К примеру, нам недавно выдали целых 10 обыкновенных ламп накаливания – именно накаливания, не энергосберегающих и не LED – закупочная цена стоит у них 46 рублей. Я такие же лампы (соответствует артикулу) у своего знакомого покупаю по девять рублей. И так по каждому предмету, – смеется Евгений. – Но самое веселое наступает потом, когда нужно угробить пачку бумаги, чтобы эти лампы списать. Отсюда и выходит, что проще самому купить и потом не мучиться со списанием, и при многочисленных проверках доказывать, что ты эти лампы не украл. Что ты не верблюд!»

            «Механизм прост до безобразия: на совещании озвучивается задача и озвучиваются варианты решения. Или писать заявки, попутно получая «пряников» за невыполнение задачи, на протяжении длительного отрезка времени, или выполнить задачу за свой счет и забыть о ней как о страшном сне. Ответ на вопрос, где взять материалы на выполнение задач, не изменен: «Мало получаешь? Иди, купи», – заключает Космолов.

            Вот только избыточно большие зарплаты военных – преувеличение. Конечно, командир атомной подлодки получает 200 тыс. рублей. А вот

            капитан мотострелковой части в подмосковном Алабино получает 47 тысяч и вряд ли горит желанием поддерживать хозяйство своей части на постоянной основе. Но другого выбора у него пока нет.

            В самом военном ведомстве на запрос газеты ВЗГЛЯД ответили, что «содержание, ремонт и сервисное обслуживание материального имущества в воинских частях осуществляется в рамках выполнения государственного задания структурными подразделениями Министерства обороны Российской Федерации или подрядными организациями на контрактной основе в установленном порядке посредством своевременной подачи заявок эксплуатирующей стороной».

            «Никакого другого порядка обслуживания, ремонта и эксплуатации материальных средств не существует. Следует отметить, что установленный порядок не предусматривает привлечения и расходования личных средств военнослужащих», говорят в пресс-службе Минобороны.

            При этом источник газеты ВЗГЛЯД отмечал, что сами сотрудники пресс-службы вынуждены время от времени «сбрасываться».


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